Las familias de los guardias civiles asesinados en Barbate piden 119 años de cárcel para el piloto de la narcolancha

Archivo - El detenido Karim E.B facilita sus huellas en septiembre de 2024. - Guardia Civil - Archivo

CÁDIZ 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La representación legal de las familias de los dos agentes de la Guardia Civil asesinados tras ser embestidos hasta en seis ocasiones por una narcolancha en el puerto de Barbate (Cádiz) el 9 de febrero de 2024 ha presentado su escrito de acusación, en el que piden un total de 119 años de cárcel para el piloto de la embarcación Karim E.B.

Según ha informado a Europa Press el abogado de las familias, el escrito de calificación fue presentado este martes y además de las penas de prisión se solicita para el piloto de la embarcación una indemnización de dos millones y medio de euros.

Cabe recordar que el pasado mes de febrero el juez que instruía el caso dictó un auto por el que ambos investigados en el procedimiento, el piloto y uno de los tripulantes, fueran juzgados por un jurado popular. Ahí señalaba para el piloto dos delitos de asesinato consumado, cuatro en grado de tentativa y seis delitos de atentado agravado contra la autoridad.

Por su parte, el tripulante que lo acompañaba será juzgado en el mismo procedimiento como responsable de seis delitos de atentado agravado contra la autoridad, al considerar el juez que fue él quién apuntó con un láser a los guardias civiles que viajaban en la zódiac en los momentos previos a la colisión y "con la intención de atentar al principio de autoridad, reducir su visión y, por tanto, su capacidad de defensa y reacción", aunque "no consta" que lo hiciese cuando se produjo la colisión.

Por estos hechos fueron detenidos otros dos tripulantes de la narcolancha, que se encuentran el libertad tras pagar una fianza, y que serán juzgados en un procedimiento separado por delitos de contrabando y pertenencia a grupo criminal.

Karim E.B., el piloto de la narcolancha, fue detenido el 19 de septiembre de 2024, a los siete meses de que ocurrieran las hechos, después de que en mayo un informe de la Guardia Civil descartara que la narcolancha que pilotaba 'Kiko el Cabra', detenido por estos hechos, fuera la que embistió en varias ocasiones hasta asesinar a los dos agentes.

El informe fue elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) y certificaba que en base a los elementos objetivos recabados era posible concluir que la narcolancha que arremetió en el puerto de Barbate, hasta en seis ocasiones contra la patrullera oficial de la Guardia Civil, no era la intervenida la mañana del 10 de febrero en La Línea de la Concepción horas después del trágico suceso.

Para ello, se recabaron declaraciones de testigos y también vídeos, entre ellos el de uno de los detenidos que ingresó en prisión que grabó las embestidas desde otra narcolancha. Los arrestados sostuvieron desde el primer momento que no eran los autores del doble asesinato y apuntaron a otro ciudadano de nacionalidad marroquí, Karim.

Finalmente, en septiembre de 2024 fue detenido Karim E.B. y posteriormente, entre noviembre de 2024 y mayo de 2025, se detuvo a los tres tripulantes que lo acompañaban. En total, de los cuatro tripulantes, en principio, solo el piloto será juzgado por un delito de asesinato, uno de los tripulantes por delitos de atentado agravado contra la autoridad y los otros dos en una pieza separada por contrabando.