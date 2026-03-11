Intervenidas 21 petacas de gasolina halladas en una playa de Puerto Real (Cádiz)

Varias garrafas de gasolina halladas en una playa de Puerto Real por la Policía Local - POLICÍA LOCAL DE PUERTO REAL

PUERTO REAL (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Puerto Real ha intervenido un total de 21 garrafas de gasolina, de las utilizadas habitualmente para el abastecimiento de combustible a narcolanchas, que fueron localizadas en el litoral de esta localidad costera de la provincia de Cádiz.

En un comunicado publicado en redes sociales, recogido por Europa Press, la Policía Local ha detallado que el operativo se desarrolló este pasado lunes 9 de marzo en el paseo marítimo de la localidad, a la altura del reloj de sol.

Allí fue donde se detectó la presencia de varias garrafas de gasolina en el entorno del litoral, que presuntamente estarían destinadas para el petaqueo a narcolanchas.

Durante la actuación, los agentes procedieron a la recuperación y retirada de un total de 21 garrafas ante la mirada de numerosos vecinos y personas que paseaban por la zona, que pudieron observar el trabajo policial mientras se aseguraba el lugar y se retiraban los recipientes de las inmediaciones de la orilla.

Posteriormente, efectivos de la Guardia Civil se hicieron cargo de la actuación, procediendo a la retirada del resto de petacas que permanecían en el mar, en coordinación con la Policía Local, sin que se sepa la forma en qué llegaron a este punto de Puerto Real.