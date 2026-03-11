Cuatro detenidos en una narcolancha con 3.000 kilos de hachís abordada por Vigilancia Aduanera rumbo a la Bahía de Cádiz

Narcolancha con unos 3.000 kilos de hachís intercepada rumbo a la Bahía de Cádiz. - AGENCIA TRIBUTARIA

CÁDIZ 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han interceptado una narcolancha, tras abordarla en el mar, con tres toneladas de hachís frente a las costas de Cádiz y han detenido a cuatro personas, que han ingresado en prisión, a los que se les imputan delitos contra la salud pública y de contrabando de géneros prohibidos.

Según explica la Agencia Tributaria en una nota, la actuación comenzó cuando los medios de observación de Aduanas detectaron a diez millas náuticas de la costa una lancha semirrígida de 12 metros de eslora y una potencia de 1.200 CV, repartida en cuatro motores de 300 cada uno, que llevaba rumbo a la Bahía de Cádiz.

Tras su detección, una patrullera del Servicio de Vigilancia Aduanera acudió en demanda del objetivo identificado en el radar hasta conseguir contacto visual, momento en el que la embarcación semirrígida intentó la huida. Por su parte, el patrullero activó las señales acústicas y luminosas reglamentarias e inició la persecución.

Finalmente, la patrullera consiguió dar alcance a la narcolancha y los funcionarios de Vigilancia Aduanera realizaron el abordaje, proediendo a asegurar la embarcación contrabandista y la carga ilegal que transportaba y deteniendo a su tripulación.

Así, se han aprehendido unos 3.000 kilos de hachís distribuidos en los habituales bultos de arpillera, se ha intervenido la embarcación y detenido a las cuatro personas que iban a bordo, de los que dos eran de nacionalidad española, una de nacionalidad colombiana y una de nacionalidad marroquí. Tras ser puesto a disposición judicial, la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Cádiz, Plaza número 4, ha decretado prisión provisional para los cuatro detenidos.