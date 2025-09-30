La Feria del Libro de Jerez (Cádiz) se inicia este miércoles con más de 70 actividades y grandes firmas nacionales

Archivo - Imagen de la Feria del Libro de Jerez de la Frontera (Cádiz) celebrada entre el 3 y 6 de octubre de 2024. ARCHIVO. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 30 (EUROPA PRESS)

La Feria del Libro de Jerez de la Frontera (Cádiz) abre sus puertas este miércoles 1 de octubre con más de 70 actividades entre presentaciones, firmas de autores nacionales, talleres y encuentros literarios, a las que se suman las propuestas organizadas por los propios participantes de la feria.

Bajo el lema 'Sin lectura no hay legado', este evento se desarrollará hasta el domingo 5 de octubre en los Claustros de Santo Domingo, como ha indicado el Ayuntamiento de Jerez en una nota.

La inauguración tendrá lugar a las 17,30 horas, dando inicio a una programación cultural que busca fomentar la lectura y el encuentro entre autores, librerías, editoriales y público de todas las edades.

A las 18,00 horas del miércoles se presentará el libro 'La vacuna contra la insensatez', de José Antonio Marina, con la intervención de Paco Reyero en la Sala Refectorio, y paralelamente, de 18,00 horas a 20,00 horas, habrá una visita de personajes de animación para el público infantil.

Además, a las 18,30 horas en la Galería Planta Alta de Los Claustros se desarrollará el taller infantil 'La escritura a través del tiempo', y a las 19,00 horas, en la Sala De Profundis II, se impartirá el taller y presentación del proyecto de libro 'El arte de ilustrar a Caballero Bonald: Un caballero flamenco llamado Bonald', a cargo de José Gil Valencia con la colaboración de la Fundación Caballero Bonald.

En esa primera jornada, a las 19,00 horas la Sala Cerchas acogerá el espectáculo de magia 'La biblioteca mágica', para fomentar la lectura y a las 20,00 horas será la presentación del libro 'Victoria', de Paloma Sánchez-Garnica, Premio Planeta 2024, con Arantxa Cala en la Sala Refectorio.

Finalmente, a las 21,00 horas en el patio exterior se celebrará el concierto de Ana Crisman, que rendirá homenaje a la poesía con su arpa flamenca.

Ya el jueves, las actividades de la Feria del Libro arrancará a las 11,00 horas con la representación de 'El Caballero de Argónida (un viaje por la infancia de José Manuel Caballero Bonald)', a cargo de Teatro Estudio Jerez en el Refectorio.

Por la tarde serán las presentación de 'Matar a Fernando VII', de David Fernández Fernández, a cargo de Rafael Navas, y de 'El plan maestro', de Javier Sierra, con la colaboración de Adrián Otero.

También habrá en la Galería Planta Alta un taller de ilustración de Marina Armario, la visita de personajes de animación, y Mikel López Iturriaga presentará su libro 'Cocina de aquí para gente de hoy' junto a Eugenio Camacho. Simultáneamente, en el patio exterior Pepe Maestro presentará 'Cuentos claustrofónicos'.

A las 20,00 horas, la Sala Refectorio acogerá la presentación de 'El cambio en cien palabras', de Fernando Jáuregui, con Paco Reyero, y para finalizar el día, a las 21,00 horas el patio exterior será escenario de 'Lectura, cine y música', con el concierto de la Banda Sinfónica de la Unión Musical Neojarillense.

El viernes, tercer día de feria, habrá un reconocimiento a las mejores bibliotecas escolares del municipio, en coordinación con la Delegación de Educación, en el Refectorio a las 13,00 horas, mientras que la sesión de tarde, a las 17,00 horas, se ofrecerá el cuentacuentos por la inclusión 'El gallo que quería ser mamá', con Antonio Mariscal, organizado por el Ateneo de Jerez en Sala De Profundis II.

A las 18,00 horas se presentará el libro 'La mano negra', de Daniel Corpas, y a las 19,00 horas se celebrará el encuentro 'La novela romántica según Cherry Chic y Violeta Reed', moderado por Noemí Mendoza en la Sala Refectorio.

A esa misma hora se presentará el espectáculo de títeres literarios 'El gato con botas', a cargo de la compañía La Gotera de Lazotea en Sala Cerchas, y a las 20,00 horas se presentará 'Diarios de la Segunda Guerra Mundial de Manuel Chaves Nogales', edición de Yolanda Morató, con presentación de Paco Reyero.

A las 20,30 horas habrá una mesa redonda sobre 'Literatura y Cine' organizada por Ateneo Siglo XXI y media hora después Javier Salmerón ofrecerá el concierto 'Poetas de la Frontera' en el patio exterior de los Claustros.

El sábado 4 octubre a las 11,00 horas se celebrará la entrega de premios del Certamen de Poesía Infantil Versos al vuelo. Poemas al gorrión, organizado por la Asociación Cultural Pie de Página, seguido del cuentacuentos musical con Zolfa, por Almudena Fuentes, en el patio exterior.

A las 12,00 horas se presentará el libro 'Cada uno de los días', de Ignacio Arrabal, con actividades paralelas como el taller 'Haikus: versos en tres pasos', el espectáculo de títeres literarios 'Don Quijote', con la compañía Pequeños Duendes, o la actividad 'Pasear en otoño de la mano de un libro', por Agustín García Lázaro.

Desde las 17,00 horas se celebrará la mesa redonda 'Escribir desde el compromiso social', con la participación de Paco Lobatón, Alicia Domínguez y Javier López Menacho, moderado por Carmen Saiz, y organizado por el Ateneo de Jerez, y una hora después, a las 18,00 horas, se rendirá un homenaje literario al escritor jerezano Antonio Gallardo, en el marco de celebración del centenario de su nacimiento.

El plato fuerte del sábado será a las 19,00 horas con la presentación de 'El clan', de Carmen Mola, en el patio exterior. Más tarde, será el momento de 'Tiempo y silencio', de Margarita Martín Ortiz, y del concierto 'Marinera en tierra', donde Clara Montes cantará a Rafael Alberti, en el patio exterior.

El domingo, último día de la Feria del Libro, arrancará a las 11,00 horas con la presentación del libro 'Amada Carlota', de Marta Robles, y el concierto didáctico 'Cuentos cantados', con Educación Incondicional en el patio exterior.

A las 12,00 horas se celebrará la actividad 'La copla: Todo lo que somos', dirigida por Carmen Moreno y Josefa Parra, y media hora después habrá un cuentacuentos musical con Alberto Mateos y El Domador de Medusas en el patio exterior.

A las 13,00 horas, se presentará el libro 'Manolo Sanlúcar. La eterna huella de un genio', de Juan Manuel Suárez Japón, con la presentación de José María Velázquez-Gaztelu, y la colaboración de la Fundación Caballero Bonald.

El horario de apertura de la Feria del Libro variará según los días, de tal forma que el miércoles 1 de octubre abrirá de 17,00 horas a 22,30 horas; el jueves, viernes y sábado lo hará de 10,30 horas a 14,00 horas y de 17,00 horas a 22,30 horas; y el domingo estará abierto al público de 10,30 horas a 14,00 horas.