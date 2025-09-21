La Fiesta de la Movilidad de Jerez se celebra con la participación de más de un millar de personas

La Fiesta de la Movilidad de Jerez se celebra la participación de más de un millar de personas - AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 21 (EUROPA PRESS) La Fiesta de la Movilidad de Jerez de la Frontera se ha celebrado este domingo con gran éxito de público y con la participación de más de un millar de personas.

Este acto, organizado por segundo año consecutivo en el parque Atocha, en el marco de la Semana Europea de la Movilidad, ha reunido a un multitudinario público familiar en la línea de meta de la marcha ciclista Bici-Amistad, en torno a las actividades organizadas por el Ayuntamiento, a través de la Tenencia de alcaldía de Servicios Públicos, Desarrollo Sostenible y Eficiencia Energética y con la colaboración de empresas como El Corte Inglés, Alcampo, Coca Cola y Merca-Jerez, así como la implicación de colectivos sociales como la Asociación de Vecinos Palos Blancos, la Hermandad de La Clemencia, así como clubes ciclistas de la ciudad y el apoyo de varias áreas municipales como Participación Ciudadana, Deportes, Seguridad o la Policía Local.

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, acompañada por varios miembros del Gobierno de la ciudad, ha participado en la programación de esta fiesta en torno a la concienciación sobre la movilidad sostenible, según ha informado el ayuntamiento en una nota.

La regidora ha agradecido la respuesta multitudinaria de la ciudadanía en la marcha ciclista Bici-Amistad, en la Fiesta de la Movilidad y en el reto 'Pedalea por una Movilidad Sostenible Jerez hacia 2031', así como en las otras muchas actividades organizadas con motivo de la Semana Europea de la Movilidad.

Ha hecho extensivo este agradecimiento a las empresas y los colectivos que han respaldado estas actividades e igualmente ha dado las gracias por la acogida que la Semana Europea de la Movilidad ha tenido entre los clubes ciclistas de la ciudad.

La alcaldesa ha señalado que esta respuesta de la ciudadanía a una actividad como la Fiesta de la Movilidad supone "un verdadero estímulo para nuestro Gobierno, de cara a continuar avanzando en nuestro trabajo para hacer realidad un proyecto de ciudad más verde, más integradora y más moderna, con la renovación de la flota de autobuses, que serán eco y accesibles, y otras medidas, como la repoblación del arbolado y zona verdes de Jerez, la apuesta por energías limpias en edificios municipales, la renovación del alumbrado público para que sea más sostenible con la transición al LED, o el emparrado de vías del centro, la generación de sombra con toldos o con pérgolas, entre otras iniciativas que estamos impulsando".

"Aunque queda por hacer, la respuesta ciudadana a estos eventos nos motiva y nos genera ilusión porque sabemos que estamos en el buen camino", ha dicho.

La gran cita ciudadana que ha sido la Fiesta de la Movilidad en el parque Atocha ha contado con actividades de dinamización infantil, música, talleres sobre movilidad sostenible, una colchoneta hinchable para los más pequeños, y reparto de obsequios para todos los participantes.

Como en anteriores ocasiones, la Hermandad de La Clemencia se ha hecho cargo del servicio de bar, con precios populares y fines altruistas y el Grupo Senda ha ofrecido a los niños y niñas una serie de actividades, bailes y pinta caras.

La marcha ciclista 'Bici-Amistad', organizada con El Corte Inglés, ha partido desde la avenida Voltaire, contando con una gran acogida de participantes y recorriendo 8 kilómetros de calles y plazas de la ciudad en un ambiente festivo y no competitivo.

Se ha celebrado igualmente el reto 'Pedalea por una Movilidad Sostenible Jerez hacia 2031', una actividad patrocinada por las empresas Alcampo-Coca Cola y Merca-Jerez, que ha consistido en mantener ocupadas 6 bicicletas estáticas durante toda la jornada.