La Fundación Tres Culturas y la Comunidad Knowmads reconocen la labor de Universo Santi

Publicado 05/10/2018 18:06:35 CET

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Tres Culturas ha premiado por su labor de integración de personas con discapacidad a Universo Santi, ubicado en Jerez de la Frontera (Cádiz), mientras que la Comunidad Knowmads ha reconocido como uno de los Knowmads del año en España a Antonio Vila, presidente de la Fundación Universo Accesible, promotora de Universo Santi.

Con motivo del encuentro 'Mujeres en el Espacio Mediterráneo', organizado en Jerez, la Fundación Tres Culturas en Jerez ha distinguido con varios premios, siendo Universo Santi distinguido con el premio a Empresas por su labor de integración.

Cabe recordar que Universo Santi, inaugurado oficialmente el 27 de octubre de 2017, cuenta con el objetivo de ser un espacio en el que se dan la mano la mejor cocina de producto y la integración de la discapacidad. Para ello, cuenta con una plantilla compuesta al cien por cien por personas con discapacidad, que realizan labores de atención al público y servicios dentro del restaurante, convirtiéndose en el único restaurante del mundo de alta cocina con la totalidad de la plantilla compuesta por personas con diversidad funcional.

Para ello, cuenta con una treintena de empresas e instituciones que avalan el proyecto Universo Santi. Así, colaboran como patrocinadores la Fundación Universo Accesible, la Fundación Cajasol, Obra Social la Caixa, Fundación ONCE, Fundación Cruzcampo, Fundación DKV Integralia, Europa Press, Calidad Pascual, Fundación González Byass, Pepsi, Fundáción Orange, Sabores Almería, Covap, Migasa, Riversa, Azero, Dimasa, Montesierra, Jerigolf, Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Ayuntamiento de Jerez, Fundación Plant for the Planet, Grupo BC, Renovatio, Ruca, Disegna, Osborne Consultores y Grupo Oleícola Jaén.

COMUNIDAD KNOWMAD

Por otra parte, la Comunidad Knowmad ha hecho entrega esta semana de una distinción a Antonio Vila, presidente de la Fundación Universo Accesible, promotora de Universo Santi, vicepresidente de la Fundación Fondo Kati y directivo de DKV Seguros, como uno de los Knowmad del año.

El término nómada del conocimiento, viene del neologismo inglés knowmad, que combina las palabras know y nomad, y que da cuenta del perfil del sujeto capaz de ser un nómada del conocimiento.

Un knowmad es un 'trabajador nómada del conocimiento y la innovación', es decir, una persona creativa, imaginativa e innovadora que puede trabajar con casi cualquier persona, en casi cualquier momento y lugar.