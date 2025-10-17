Gamarra defiende "impulsar soluciones" en el Senado con el conflicto de competencia por demora con el Presupuesto 2026

Archivo - La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP y diputada en el Congreso, Cuca Gamarra, en una imagen de archivo. - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

BARBATE (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha defendido este viernes la iniciativa del Grupo Popular en el Senado para que en el Pleno de la próxima semana se debata la presentación de un conflicto de competencias en el Tribunal Constitucional (TC) por la demora del Gobierno en el registro en el Congreso de los Diputados del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2026 por considerar que se trata de "impulsar acciones para obtener soluciones y respuestas a este incumplimiento".

En declaraciones a los medios de comunicación en Barbate (Cádiz) ha considerado Gamarra que ese retraso "no le importa a Pedro Sánchez", pero "al Partido Popular, sí".

"Nos importa su incumplimiento de la Constitución y nos importa que un país sin presupuestos no puede funcionar normalmente", ha proseguido argumentando la dirigente del Partido Popular, antes de argumetar que esa demora en registrar las cuentas del Estado de 2026 es "un incumplimiento" para el que ha considerado que "solo hay un camino y es convocar elecciones porque sin presupuestos no se puede gobernar".

Ha considerado que ya "deberían estar en tramitación" el proyecto de Presupuestos del próximo ejercicio con el reproche al Gobierno de que "lo único que se plantea es la prórroga de la prórroga de los presupuestos del año 2023" para advertir que esta forma de proceder "lo único que hace es bloquear y paralizar el funcionamiento de un país".

Ha sostenido Gamarra que el Gobierno "única y exclusivamente" tiene la pretensión de "resistir a cualquier precio en el poder" por cuanto ha blandido el argumento de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, persigue "protegerse desde el poder de sus propios problemas personales con la justicia", en alusión a las instrucciones judiciales que afectan a su mujer y a su hermano.

La dirigente nacional del PP ha querido señalar, en una jornada de actividad en la provincia de Cádiz relacionada con el trabajo de las Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado ante el narcotráfico, que la repercusión de unos nuevos Presupuestos para 2026 se aprecia en aspectos como que a los agentes de estos cuerpos "nos dicen que no se les actualizan las dietas".

De manera que tienen que "adelantar ellos al Gobierno de España los gastos de sus dietas, es decir, que están financiando los policías y los guardias civiles al propio Ministerio del Interior", para concluir que "esto tiene mucho que ver con que no hay presupuestos".