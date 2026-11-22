La candidata número 1 del Partido Popular por Cádiz al Congreso de los Diputados, María José García-Pelayo, ha visitado este domingo la pedanía jerezana de Estella del Marqués. - PP DE HUELVA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 22 (EUROPA PRESS)

La candidata número 1 del Partido Popular por Cádiz al Congreso de los Diputados, María José García-Pelayo, ha visitado este domingo la pedanía jerezana de Estella del Marqués, donde se ha celebrado el tradicional mercadillo de los domingos. La visita a Estella ha estado centrada especialmente en la exposición de los apoyos que el Partido Popular presta a los autónomos en su programa electoral.

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, García Pelayo ha señalado que aspectos como "la excesiva fiscalidad, el IVA desproporcionado, las cuotas a pagar y el exceso de la burocracia con la que el PSOE ha castigado a autónomos y ambulantes" estuvieron en el eje de esta visita, la cual ha visibilizado, además, "la desprotección que padece el pequeño comercio y las pequeñas y medianas empresas españolas".

"El comercio local es una de las señas que caracterizan a nuestra Andalucía, incluso a España en comparación con otros países de Europa. Es una de nuestras señas de identidad más profundas y tras años de castigo por parte de los ejecutivos socialistas tenemos absolutamente claro que debemos asegurar su supervivencia aliviando un 'papeleo' interminable, facilitando el relevo generacional, la competencia, la digitalización y, en suma, su supervivencia", ha explicado.

Además, García-Pelayo ha recordado puntos "esenciales" del programa del PP, como es el caso de la propuesta 170, "que contempla que los nuevos autónomos no pagarán cuota el primer año, ni el segundo si no alcanzan el SMI en ingresos". "Es muy duro que a quienes emprenden se les fría literalmente a impuestos, se le asfixie económicamente y se le impida desde la propia Administración que prospere", ha señalado.

La protección por defecto de la vivienda habitual del autónomo, así como la exención de IVA a los autónomos con facturación inferior a 85.000 euro son medidas "tremendamente positivas" que el Partido Popular pone en manos de "quienes más empleo crean en España para que, en estos supuestos, no tengan que cobrar ni declarar IVA".

"Aliviar el 'papeleo' es esencial para que quienes viven de crear empleo y vender sus productos no tengan que enfrentarse a una burocracia que lejos de ayudarles les ralentiza en su día a día. Es por ello que tendrán que hacer menos declaraciones, concretamente dos declaraciones semestrales en lugar de cuatro trimestrales en los impuestos afectados, disfrutarán de una bonificación del cien por cien de las cotizaciones empresariales por el primer trabajador durante un año y del 50% por el segundo", ha indicado.

"En el PP tenemos claro que el comercio es vida. Son los que llenan de vida nuestros barrios, nuestra zona rural, el centro de nuestras ciudades. Es obligación de cualquier gobernante que se precie de serlo administrar medidas que les ayuden a reducir las trabas administrativas y reducir las cargas administrativas un 35% para las pymes antes de 2029", ha remarcado.

Además, la candidata ha subrayado que "facilitar la actividad empresarial en España es algo esencial". "Lo que nunca podemos hacer, como hace el PSOE de forma inmisericorde, es castigar que el autónomo y el comercio crezcan. Ante esa postura ininteligible lo que vamos a hacer es revisar los umbrales que generan nuevas cargas cuando una pyme crece, así como facilitar la modernización".

"Porque el comercio, como las grandes empresas y la Administración del Estado deben adaptarse a la modernidad y no quedar ancladas al pasado", ha manifestado la también alcaldesa de Jerez.

De otro lado, María José García-Pelayo habló en su visita a Estella del Marqués del "necesario" apoyo a las zonas rurales de la provincia de Cádiz y del resto de España.

"El PP es un partido de gestión, un partido en el que siempre prima la seriedad y la organización para poder afrontar retos rurales como la financiación, la capacidad de gestión y la prestación de servicios. Vivir en la zona rural no debe significar recibir menos que los vecinos de los cascos urbanos. No es justo y jamás lo permitiremos", ha aseverado.

Asimismo, la candidata ha destacado que en estos tiempos de hiperconectividad, "resulta impensable que, como decía la canción, la distancia suponga el olvido".

"Reforzar los servicios públicos y los cuidados de proximidad, desarrollar el transporte a demanda y la atención móvil, disponer la financiación suficiente para los ayuntamientos y afrontar, de una vez por todas, un nuevo sistema de financiación local harán que cualquier brecha existente se diluya para un futuro mucho más igualitario pero igualitario de verdad y no de boquilla de verdad, que tenga en cuenta que todos, absolutamente todos, somos iguales independientemente de donde residamos", ha concluido la candidata popular al Congreso por Cádiz.