Gibraltar activa nuevas medidas de seguridad en la frontera y la decora con identidad británica

Fabián Picardo con operarios en la frontera de Gibraltar. - GOBIERNO DE GIBRALTAR

GIBRALTAR 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Gibraltar ha presentado las medidas de seguridad reforzadas que ya están en vigor en la frontera y ha publicado recreaciones artísticas de cómo quedará la zona fronteriza una vez que el Tratado se implemente provisionalmente a partir del 15 de julio. En este sentido, ha señalado que las banderas y la identidad de Gibraltar "permanecerán plenamente presentes, de modo que todas las personas que lleguen sepan que están entrando en el territorio británico de Gibraltar".

Según ha indicado en una nota el Gobierno de Gibraltar, el Ministro Principal, Fabián Picardo, ha recorrido el extremo oriental de la frontera junto con medios de comunicación locales para mostrar de primera mano las nuevas medidas.

En este sentido, ha indicado que esta aclaración se produce tras la retirada de varios tramos de la antigua valla perimetral, que generó cierta inquietud. Además, ha señalado que el Gobierno desea garantizar a la ciudadanía que "la seguridad de Gibraltar no se está reduciendo, al contrario, se está reforzando de manera sustancial", ya que a medida que se retira la antigua valla de tela metálica y alambre de espino, ya se ha instalado una nueva línea de valla de alta seguridad a tan solo unos metros de distancia.

Según ha explicado, la nueva valla es de categoría 4, la misma especificación "antiescalada" (no-climb) empleada en los perímetros de las instalaciones militares del Reino Unido. Discurre desde el mar hasta el aeropuerto, con puertas que se cierran en horarios establecidos para las operaciones aduaneras y comerciales.

Esto significa que cualquier persona que acceda por la zona oriental del recinto ferial se encontraría con una segunda barrera, más fiable, que protege la pista, los depósitos de combustible, el túnel y las instalaciones aduaneras, sin acceso peatonal a Gibraltar, ha señalado.

El único tramo sin valla fronteriza será la zona de aproximadamente 150 metros junto al bucle, por donde los peatones siempre han cruzado.

Además, ha asegurado que ese tramo abierto contará con una presencia policial "permanente y considerable". Se están incorporando agentes de policía adicionales destinados específicamente al norte de la pista, donde trabajarán junto a la Policía Real de Gibraltar (Royal Gibraltar Police, RGP), el Servicio de Aduanas (HM Customs) y la Agencia de Fronteras y Guardacostas (Borders and Coastguard Agency, BCA), que operarán vehículos 4x4 en la zona.

Igualmente, ha apuntado que el área también estará protegida por una amplia red de circuitos cerrados de televisión (CCTV) que ofrecerán una imagen permanente, cámaras de reconocimiento facial en tiempo real que cotejarán los datos con las listas de busca y captura de Interpol y de otros organismos, cámaras de reconocimiento automático de matrículas (Automatic Number Plate Recognition, ANPR) capaces de identificar vehículos registrados en sistemas policiales internacionales, y una mejora general de la iluminación.

En cuanto a la salvaguarda prevista en el Tratado que permite volver a cerrar la zona en circunstancias extraordinarias, el Gobierno señala que esto no supone ninguna dificultad para Gibraltar, ya que la zona oriental se cierra cada noche para las operaciones aduaneras y comerciales, y la zona occidental está de hecho cerrada por tratarse de un recinto militar. Solo habría que cerrar de nuevo el tramo abierto de unos 150 metros, algo que podría hacerse con rapidez.

En cuanto a la terminal aérea ha indicado que en el interior ya se están instalando las puertas electrónicas necesarias para el Sistema de Entradas y Salidas (EES) de la UE, que se conectarán al sistema Schengen.

Junto con las medidas de seguridad, el Gobierno ha publicado recreaciones artísticas, elaboradas por GCArchitects, de la nueva ordenación del tráfico y de los accesos peatonales previstos para la zona. Algunos elementos ya están acordados, entre ellos la nueva sede de las fuerzas de seguridad, el acceso peatonal y la rotonda, mientras que la distribución definitiva de los carriles hacia España aún está por concretar.

En este sentido, ha indicado que en una primera fase, el flujo de tráfico cambiará poco, ya que los vehículos seguirán cruzando en ambos sentidos de forma muy similar a la actual, aunque la zona en sí experimentará una transformación importante.

Los planes del Gobierno de Gibraltar contemplan una nueva oficina de turismo cerca de la antigua frontera y un intercambiador de transporte en el emplazamiento de los antiguos controles de la Guardia Civil. Una gran marquesina que abarcaría ambos lados permitiría coordinar el servicio de taxis gibraltareños y españoles, y que autobuses municipales y privados dejaran y recogieran pasajeros a cubierto, resguardados de la lluvia en invierno y del calor en verano. Los vehículos de servicio no cruzarán la frontera, pero podrán intercambiar pasajeros en este punto.

Por su parte, según ha explicado, el flujo principal de peatones se canalizará a través del emplazamiento de las actuales instalaciones aduaneras, aunque los peatones podrán seguir recorriendo todo el bucle abierto.

Además, el Gobierno de Gibraltar ha indicado que también está previsto un programa de mejora estética, con zonas verdes y plantación, así como 200 metros de pantallas digitales en el túnel en las que las empresas gibraltareñas podrán anunciarse y el Gobierno podrá dar la bienvenida a los visitantes.

Según ha indicado, el Ministro Principal se ha estado reuniendo "periódicamente" con el alcalde de La Línea, Juan Franco, para coordinar los elementos transfronterizos de los planes, y se espera que a principios de agosto tengan lugar nuevas conversaciones más detalladas. Está previsto que las fechas correspondientes se anuncien a mediados de julio.

"Como la ciudadanía puede comprobar ahora por sí misma, la seguridad de Gibraltar en la frontera se está reforzando, no debilitando", ha afirmado Picardo, que ha detallado que están "aprovechando la oportunidad que ofrece esta zona para crear algo de lo que todos podamos sentirnos orgullosos, en beneficio de la población a ambos lados de la frontera, dejando absolutamente claro a todos los que lleguen que están entrando en la zona británica de Gibraltar".