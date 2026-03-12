La gira de 'La Reina del Flow' despide España con una nueva fecha en Cádiz

Archivo - Imagen de archivo de un concierto de La Reina del Flow. - ARTIST PUBLICIST - Archivo

SEVILLA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La gira de 'La Reina del Flow' despedirá España con una nueva fecha anunciada este jueves que tendrá lugar el próximo 17 de julio en el Cádiz Muic Stadium de la capital gaditana.

Después de sumar en las últimas semanas dos fechas más en Valencia y Granada, el directo de 'La Reina del Flow' ha anunciado la última cita de lo que será su "gira de consagración en España", cuyas entradas están ya a la venta a través de la web de Ticketmaster.

Así, los artistas de la serie televisiva de Caracol aterrizarán en diferentes ciudades españolas que tienen disponibles sus últimas entradas a la venta, mientras que las citas en Sevilla, Barcelona y Fuengirola se encuentran con todas las localidades vendidas.

El pasado verano, el tour ya conquistó el Movistar Arena de Madrid y el Recorda Fest de A Coruña, y en esta ocasión cuenta hasta la fecha con más de 100.000 entradas vendidas.

De esta manera, la serie de Netflix volverá a los escenarios españoles en 2026 con parte de su elenco en directo, en una gira encabezada esta vez por Carlos Torres (Charly Flow) --ausente en el concierto en el Movistar Arena--, que actuará junto a sus compañeros en una decena de fechas en otras ciudades fuera de Andalucía como Madrid, Barcelona, Alicante o Vigo, entre otras.

En esta ocasión, la serie estará representada, además de por Carlos Torres, por Yoni Trejos (Jay Torres). Repetirán María José Vargas, que interpreta a la joven Yeimi en la serie, Juan Manuel Restrepo (Charly Flow/Pez Koi), Drama Key (Juan Palau) y Kevin Bury (Cris Vega).