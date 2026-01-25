El Gobierno espera las órdenes ministeriales para inaugurar el CIE de Algeciras, que ha costado 21,5 millones

Archivo - Centro de Internamiento de Extranjeros de Algeciras (Cádiz) - COORDINADORA CIE NO CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha señalado sobre el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) en Algeciras (Cádiz) que desde la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior se están elaborando las oportunas órdenes ministeriales para su apertura, así como que el centro ha supuesto una inversión de 21.577.241 euros.

En una respuesta escrita a pregunta de Vox sobre el citado centro, el Gobierno ha indicado que no obstante, y "al objeto de garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento de las instalaciones y ofrecer una calidad óptima de las mismas", se ha optado por una ocupación inicial de internos reducida durante los primeros meses.

Además, en la respuesta, recogida por Europa Press, ha asegurado que desde la Comisaría General de Extranjería y Fronteras se remitió una difusión a todas las regiones policiales comunicando el inicio de actividades del centro.

Finalmente, con respecto a los costes de la construcción del CIE, ha indicado que ha sido gestionada por la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado, en el marco del Plan de Actuaciones en Infraestructuras en los Centros de Internamiento de Extranjeros, y ha supuesto una inversión de 21.577.241 euros.