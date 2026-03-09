Gobierno habilita en Villamartín la tercera oficina para atender a afectados por las borrascas en Cádiz

La subdelegada del Gobierno de España en Cádiz, Blanca Flores, el alcalde accidental de San Roque, Óscar Ledesma, en una visita a la oficina comarcal abierta para atender a afectados por las borrascas. - AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE

VILLAMARTÍN (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

La subdelegada del Gobierno de España en Cádiz, Blanca Flores, ha supervisado este lunes 9 de marzo en Villamartín la oficina de información integral y de tramitación de las ayudas aprobadas por el Gobierno de España para atender a los afectados por los daños provocados por el temporal de borrascas del pasado mes, la tercera de la provincia tras la de Grazalema y San Roque, y pendiente de habilitarse esta semana la que se ubicará en Jerez de la Frontera.

Acompañada de la alcaldesa de Villamartín, Susana Toro, y por el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz, Carlos García, la subdelegada ha visitado esta nueva oficina, instalada en la sede de la Mancomunidad, ha informado la Subdelegación en una nota.

Blanca Flores ha transmitido "la total disposición" del Gobierno de España por colaborar en la recuperación de los municipios afectados por las borrascas de enero y febrero.

La apertura de estas oficinas facilita y agiliza la llegada de las ayudas a la provincia de Cádiz, una de las principales beneficiarias de los 7.000 millones de euros aprobados por el Gobierno de Pedro Sánchez y puestos a disposición de la reconstrucción a través del Ministerio de Hacienda.

Así, las personas desalojadas de sus viviendas pueden solicitar ayudas de 150 euros por persona y día, habiendo otras líneas destinadas a viviendas, enseres, explotaciones agrícolas, ganaderas, pesca, comercio o hostelería.

El presidente de la Mancomunidad de la Sierra, Carlos García, ha agradecido al Gobierno de España "la rápida respuesta" y la puesta en marcha de estas medidas para apoyar a los municipios afectados.

Desde que se abriera la primera de ellas, el 26 de febrero en Grazalema, la Administración General del Estado ya dispone de cinco centros de atención física a los afectados de la provincia. La ya citada en Grazalema, la de San Roque, la de Villamartín, la oficina dedicada en la Subdelegación en Cádiz y la oficina de Coordinación del Campo de Gibraltar (en Algeciras), quedando pendiente esta semana la apertura de la de Jerez.

También se puede solicitar información y tramitar las ayudas en las 48 oficinas de correos que están repartidas en toda la provincia y a través de plataformas online.

VISITA A ALCALÁ DEL VALLE

Previamente, la subdelegada ha realizado una visita institucional a Alcalá del Valle para conocer de primera mano los daños ocasionados por el reciente tren de borrascas.

Acompañada por el alcalde del municipio, Rafael Aguilera, ha recorrido distintas zonas afectadas por las intensas lluvias, especialmente caminos y accesos rurales, comprobando sobre el terreno las consecuencias del temporal y escuchando las necesidades trasladadas por el Ayuntamiento.

Durante la visita, la subdelegada ha reiterado el compromiso del Gobierno de España con los municipios afectados, recordando que existen distintos mecanismos y ayudas para apoyar a los ayuntamientos y a los sectores perjudicados por los temporales.

Además, ha destacado la importancia de la colaboración entre administraciones para "acelerar" la recuperación de las zonas dañadas y restablecer "cuanto antes" la normalidad en los pueblos de la sierra y en el resto de la provincia de Cádiz.