El Gobierno y el Instituto Español de Oceanografía evalúan este sábado los recursos pesqueros en el Golfo de Cádiz

CÁDIZ 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el Instituto Español de Oceanografía (IEO) ha anunciado que iniciará este sábado, 21 de febrero, la campaña anual de evaluación de los recursos demersales de interés pesquero en el Golfo de Cádiz y de caracterización del fondo marino a bordo del buque oceanográfico Miguel Oliver.

Así lo ha comunicado el Gobierno en una nota, donde ha señalado que la campaña Arsa se prolongará durante doce días en los que los investigadores, bajo la dirección científica del IEO, realizarán estudios para obtener datos de los índices de abundancia y patrones de distribución geográfica de las principales especies de interés pesquero, así como de las características hidrográficas de la zona.

Arsa forma parte de las campañas de arrastre de fondo que se realizan en España y es uno de los principales métodos de estudio directo de las poblaciones pesqueras explotadas. De esta manera, se obtienen datos independientes de la actividad pesquera para la correcta gestión de las diferentes poblaciones de los caladeros.

Según ha explicado el Ministerio, la evaluación de los recursos pesqueros se realiza a partir del índice de abundancia estratificado por profundidad de las principales especies comerciales, con sus distribuciones de tallas, datos biológicos y estudios de alimentación, tanto de peces como de crustáceos y moluscos.

Al respecto, ha indicado que esta campaña es especialmente relevante para las pesquerías dirigidas a especies demersales del golfo de Cádiz, que operan mediante el arrastre de fondo y nasas, con especial atención a la merluza, el pulpo, la cigala y la gamba blanca.

También se obtendrán datos de cartografiado que permitirán la caracterización geológica de la zona, junto con la toma de muestras de sedimento para la caracterización sedimentológica.

Las campañas oceanográfico-pesqueras en el golfo de Cádiz se desarrollan de forma sistemática, y en están integradas en el Programa Nacional de Datos Básicos para la gestión sostenible de los recursos del mar, en concreto, en el proyecto Pescádiz II del IEO.

FINALIZA LA CAMPAÑA TRIENAL DE PELÁGICOS DE PORTUGAL

A bordo del buque Miguel Oliver ha concluido también este viernes, en el puerto de Cádiz, la campaña trienal de pelágicos que se ha desarrollado entre el 8 y el 19 de febrero en la costa portuguesa y el golfo de Cádiz a bordo del buque Miguel Oliver.

El objetivo de esta campaña es evaluar las poblaciones de sardina y jurel de la costa atlántica de la península Ibérica y se ha desarrollado gracias a la estrecha colaboración entre España y Portugal, bajo la dirección científica del Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Para ello, los investigadores han empleado el método de producción diaria de huevos, que consiste en la recolección sistemática de puestas tras el desove. Además, han recogido datos que permitirán conocer las características de la columna de agua, fundamental para determinar la distribución de la vida marina y la gestión de los recursos.

BUQUES OCEANOGRÁFICOS

El buque oceanográfico Miguel Oliver forma, junto con el Vizconde de Eza y el Emma Bardán, la flota de barcos de investigación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Los tres llevan a cabo cada año más de 500 jornadas de investigación en campañas tanto a nivel nacional como internacional, con equipos de científicos que evalúan el estado de las pesquerías con el objetivo de alcanzar el Rendimiento Máximo Sostenible.

El Vizconde de Eza cumple su 25 aniversario, que se conmemorará el próximo día 26 en un acto organizado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en Vigo.