El Gobierno señala que el acuerdo con Gibraltar no va a tener ninguna implicación con relación a la Base de Rota

Archivo - Peñón de Gibraltar. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha asegurado, en respuesta a una pregunta escrita formulada por el PP, que el acuerdo Unión Europea-Reino Unido en relación con Gibraltar no va a tener ninguna implicación con relación a la Base de Rota.

En este sentido, ha explicado, en la respuesta recogida por Europa Press, que las capacidades de vigilancia, control y respuesta de las Fuerzas Armadas y de los organismos competentes en el Estrecho de Gibraltar se mantienen plenamente garantizadas, del mismo modo que la operatividad y la seguridad de la Base Naval de Rota continúan aseguradas en el marco del Convenio de Cooperación para la Defensa entre España y los Estados Unidos.

Cabe recordar que el PP había presentado una pregunta al Congreso, con ruego de respuesta escrita, en la que se interesaba saber si el Gobierno había tratado en los últimos contactos bilaterales con Estados Unidos (EEUU) la posible desaparición de la Verja de Gibraltar y sus implicaciones para la seguridad común en el Estrecho.

En su exposición de motivos, el PP recordaba que los contactos periódicos entre España y Estados Unidos en materia de defensa abordan habitualmente cuestiones relativas a la Base Naval de Rota y a la seguridad marítima compartida, por lo que la situación de Gibraltar y su entorno "tiene una relevancia estratégica evidente".

Así, preguntaba si lo habían tratado y si lo habían hecho, "qué valoración han transmitido las autoridades estadounidenses sobre los posibles efectos de ese cambio territorial y fronterizo".

Igualmente, en otra pregunta, también con rueda de respuesta escrita, tras recordar que la Base Naval de Rota ha reforzado su papel estratégico en la defensa aliada con nuevos buques y mayores capacidades logísticas, convirtiéndose en punto clave del sur europeo, preguntaba si el Gobierno contempla, junto a EEUU y la OTAN, una reconfiguración del papel de la Base de Rota ante un eventual cambio en la situación de Gibraltar.