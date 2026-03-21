Gobierno señala que los antiguos terrenos de Delphi en Cádiz están condicionado a un proceso judicial aún sin resolver

Archivo - Fachada de la Audiencia Nacional. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha señalado que el futuro de los antiguos terrenos de Delphi, en el término municipal de Puerto Real (Cádiz), se encuentra condicionado en tanto no se resuelva la situación judicial que se encuentra en la Audiencia Nacional relativa a los espacios y uso.

En una respuesta escrita a pregunta de Sumar, recogida por Europa Press, el Gobierno ha explicado que la Orden TMA/271/2022, de 14 de marzo, por la que se aprueba la modificación sustancial puntual de la delimitación de espacios y usos portuarios del puerto de la Bahía de Cádiz, adscripción El Trocadero, se encuentra recurrida ante la Audiencia Nacional, tanto por la sociedad Cádiz CF (Sport City) como por el Ayuntamiento de Puerto Real, estando en la actualidad pendiente del correspondiente pronunciamiento judicial.

Asimismo, recuerda que la importancia estratégica de dichos suelos se ha reconocido en los dos protocolos firmados entre la Administración General del Estado y la Junta de Andalucía (en 2018 y en 2023), atendiendo a su posicionamiento geográfico y a su atractivo para los intereses de compañías de distintos sectores, como el automovilístico, energético y tecnológico, entre otros.

No obstante, el futuro de los indicados terrenos se encuentra condicionado en tanto no se resuelva la situación judicial mencionada, ha recordado el Gobierno al Grupo Sumar, que preguntaba sobre si el Ejecutivo tenía planes o compromisos concretos para desbloquear la situación de esos terrenos y garantizar un uso industrial y productivo.