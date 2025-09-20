Gran ambiente en la Gincana por la Movilidad Sostenible en El Puerto, que ha sumado ejercicio, cultura y trabajo

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 20 (EUROPA PRESS)

El Puerto de Santa María ha vivido este sábado una mañana diferente con motivo de la Semana Europea de la Movilidad 2025. Más de treinta inscritos, de todas las edades, participaron en la Gincana por la Movilidad Sostenible, organizada por el Ayuntamiento de El Puerto a través del área de Medio Ambiente y el Campus Ocio Verde, que arrancó en la Plaza del Polvorista.

Los grupos han recorrido las calles de la ciudad, buscando pistas y resolviendo retos que ponían en valor el patrimonio y la riqueza cultural portuense. Localizar una columna salomónica en la calle Palacios, descubrir una torre octogonal en un antiguo colegio, encontrar la torre vigía con adornos cerámicos del Campo de Guía o ubicar el relieve del Castillo de San Marcos en la fachada de una iglesia, han sido algunos de los desafíos que han despertado la curiosidad y el ingenio de los participantes, según ha informado el Ayuntamiento en una nota de prensa.

Entre risas, pasos apresurados y la emoción de ser los primeros en resolver todas las pruebas, los equipos se han adentrado en un recorrido que conjugaba diversión, ejercicio, cultura y trabajo en equipo. La meta estaba clara: completar todos los hitos antes de las dos de la tarde, hora fijada para la finalización de la gincana.

El teniente de alcalde de Relaciones con la Ciudadanía Javier Bello, ha acompañado a los participantes en la salida y la entrega de petos, deseándoles suerte en esta aventura urbana que convirtió a la ciudad en un gran tablero de juego. El premio: un viaje en catamarán entre El Puerto y la ciudad vecina de Cádiz.

MOVILIDAD PARA TODOS

La actividad se enmarca en la Semana Europea de la Movilidad, que se celebra hasta el 22 de septiembre bajo el lema "Movilidad para todos". Promovida por la Comisión Europea desde 2002, esta iniciativa persigue concienciar sobre la necesidad de apostar por sistemas de transporte más sostenibles, saludables e inclusivos.

En El Puerto, gracias a su estructura urbana y entorno natural, muchas distancias cotidianas pueden recorrerse a pie, en bicicleta, en patinete o en transporte público. La gincana ha querido precisamente destacar estas posibilidades, promoviendo un uso más diverso, saludable y responsable de la movilidad urbana.

El Ayuntamiento, a través del Servicio Municipal de Medio Ambiente, Movilidad y Playas, organiza durante todo el año actividades como rutas en bici mensuales o senderos guiados, que cuentan siempre con gran acogida. La gincana suma así una experiencia más a ese calendario de iniciativas que persiguen fomentar hábitos saludables, descubrir rincones históricos y naturales, y disfrutar de la ciudad de una manera activa y sostenible. Una experiencia cultural, lúdica y saludable, que demuestra que, entre todos, podemos construir un futuro más sostenible.