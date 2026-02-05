Grazalema (Cádiz) amanece con una situación "muy grave" tras una noche "durísima" por los 600 litros caídos

Calle convertida en río en la localidad gaditana de Grazalema tras el paso de la borrasca Leonardo. A 4 de febrero de 2026, en Grazalema, Cádiz (Andalucía, España). - Joaquín Corchero - Europa Press

GRAZALEMA (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Grazalema (Cádiz), Carlos Javier García, ha expresado este jueves que la situación en su municipio "sigue siendo muy grave" tras los casi 600 litros de precipitaciones acumuladas en solo un día, el pasado miércoles, cuando se estaba bajo alerta roja, que ha dejado una noche "durísima" para todos sus vecinos.

En un comunicado publicado por el Ayuntamiento, el alcalde ha pedido que se eviten los desplazamientos a esta localidad de la sierra de Cádiz y ha trasladado que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia lluvias que, "con cierta intensidad", caerán al menos hasta mediodía, aunque en los modelos "no aparece un episodio tan virulento como el de ayer".

Según datos de la Aemet, el miércoles cayeron un total de 581,5 litros de precipitaciones, cuando la previsión inicial eran 200 litros en 24 horas. Este jueves, entre las 00,00 horas y las 09,30 horas han caído ya 75 litros, por lo que en dos días se han superado los 600 litros de agua, casi la mitad de lo que cayó en todo el mes de enero, que fueron 1.293 litros.

El alcalde ha reconocido en su comunicado que la noche ha sido "durísima para todos" pero que tras la lluvia más intensa que se espera sobre las 13,00 horas, tras eso podría haber "una tregua" en la localidad, que ve como esta mañana sus calles continúan siendo ríos de agua porque el subsuelo ya no es capaz de absorber más lluvia.

"Gracias de nuevo a todos mis vecinos por vuestro ejemplar comportamiento, pese al miedo de una situación extrema como la que vivimos", ha expresado.

Respecto a la situación de la presa que abastece a Grazalema, el alcalde ha señalado que las noticias "son buenas" y que las medidas adoptadas el miércoles "han dado un buen resultado", hasta el punto de que la cota de la misma ha bajado, evitándose el riesgo de desborde.

Sobre esto, ha agradecido a los efectivos de la Unidad Militar de Emergencia (UME), desplazados ayer a este municipio, por la vigilancia y el monitoreo permanente y "por el éxito" de las medidas adoptadas.

Además, ha informado de que no ha sido necesario aumentar los desalojos en el municipio, donde ayer se produjo la evacuación de más de 60 personas en zonas bajas y próximas a la presa, así como en viviendas que no presentaban condiciones de habitabilidad.

Se ha decidido durante la madrugada la incorporación al Puesto de Mando Avanzado de técnicos especialistas en geología y durante el día se vigilará el comportamiento de todo entorno durante la noche.

Sobre las comunicaciones por carretera, se ha informado de que no se abrirá de forma puntual, como se había establecido días antes, el acceso de la A-372 que une Benamahoma con El Bosque, debido a los desprendimientos que se registraron el miércoles en la vía. En un comunicado, se ha explicado que, aunque se ha trabajado de manera continuada para en labores de limpieza de la calzada y retirada de materiales, "en estos momentos no se puede garantizar la seguridad del paso", por lo que va a permanecer cerrada de manera preventiva.

Según la web de la Dirección General de Tráfico (DGT), consultada por Europa Press, a la carretera de Benamahoma, se suman la CA-9104 desde Zahara de la Sierra y las A-372 y A-2302 que llegan desde Villaluenga, todas ellas cortadas por desprendimientos.

El único acceso habilitado en estos momentos es por la CA-9123, aunque con problemas de conexiones con el resto de carreteras de su entorno, por lo que desde el Ayuntamiento se ha pedido que se eviten los desplazamientos a esta localidad.