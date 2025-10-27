Guardia Civil rescata a un senderista desorientado en la sierra de Grazalema (Cádiz) al caer la noche

Un agente del Grupo de Rescate e Intervención de Montaña de la Guardia Civil, con base en Ubrique, durante el rescate de un senderista en la sierra de Grazalema. - GUARDIA CIVIL DE CÁDIZ

UBRIQUE (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de Cádiz ha rescatado durante la pasada noche del domingo a un senderista que se desorientó en la sierra del Endrinal de Grazalema después de que cayera la noche y no estuviera provisto de iluminación frontal que le permitiera finalizar la ruta.

En una nota, el Instituto Armado ha señalado que los hechos ocurrieron durante la noche de este pasado domingo, alrededor de las 20,00 horas, cuando un senderista alertaba a la Guardia Civil de que tras realizar el sendero de la sierra del Endrinal, le había caído la noche, que sumado a la mala meteorología y a que carecía de luz frontal, se había desorientado y no encontraba la forma de continuar hasta zona poblada.

Además, informaba que la ubicación en la que se encontraba era una zona escarpada con una fuerte caída, por lo que le era más complicado poder moverse del lugar debido a la falta de luz y las condiciones de terreno.

Tras recibirse comunicación del incidente, se alertó al Grupo de Rescate e Intervención de Montaña de la Guardia Civil, con base en Ubrique, quienes de manera inmediata se hicieron cargo de la situación contactando con el senderista a través de su teléfono móvil para ubicarlo, transmitirle tranquilidad y seguridad en esos momentos donde tanto se necesita mantener la calma.

Antes de iniciar un trayecto a pie del Grupo de Rescate e Intervención de Montaña, los agentes constataron el lugar y la situación en la que se encontraba el senderista, el cual manifestó que estaba acompañado de sus dos perros e iba provisto de material y vestuario suficiente para permanecer allí esperando a ser rescatado.

Una vez en el lugar de los hechos, a las 21,00 horas, el GREIM realizó un acceso a pie desde el Puerto del Boyar, desde donde iniciaron la ruta en busca del senderista, localizándolo en torno a las 22,00 horas. Tras valorar que esta persona y sus dos perros que le acompañaban se encontraban en perfecto estado, se inició la evacuación hasta llegar finalmente a zona segura alrededor de las 23,55 horas.

La Guardia Civil ha recordado la importancia de la aplicación móvil Alertcops, que es gratuita y permite contactar de forma directa y sencilla con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. De esta manera, y en casos como este, con solo pulsar el botón SOS la aplicación envía automáticamente la ubicación al centro operativo más cercano.

El Grupo de Rescate e Intervención de Montaña de la Guardia Civil, GREIM, tiene como misión específica el ejercicio de todas aquellas funciones encomendadas a la Guardia Civil en las zonas de montaña o aquellas otras que por su dificultad orográfica o climatológica requieran una especial preparación física y técnica, así como el empleo de determinados medios técnicos.