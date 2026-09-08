La Guardia Civil solicita colaboración para identificar a un fallecido hallado en una playa de Conil (Cádiz)

Archivo - Un vigilante de la playa observa a los bañista desde su torre en la playa de la Fontanilla en Conil de la Frontera. ARCHIVO. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

CONIL DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 8 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de Cádiz ha solicitado la colaboración ciudadana para poder identificar a un hombre cuyo cuerpo fue hallado en la noche del pasado lunes, 7 de septiembre, en la orilla de la playa de La Fontanilla de Conil de la Frontera.

Según ha informado el Instituto Armado, el fallecido es un varón de unos 70 años de edad aproximadamente, de rasgos caucásicos y que vestía bañador.

Además, se encontraba indocumentado por lo que no se tiene conocimiento de su identidad. Eso es lo que ha motivado que se haya pedido difusión para tratar de saber algo sobre esta persona.

Como se ha indicado, hasta el momento, no hay denuncia interpuesta por desaparición de una persona que corresponda con los rasgos y las características del fallecido.

Ante todo esto, se ha solicitado a la ciudadanía que, con el fin de poder llegar a la identificación de esta persona, aporten cualquier dato de interés al teléfono 062 de la Guardia Civil.