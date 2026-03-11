Hallan 150.000 euros ocultos en bolsas de plástico en un vehículo durante un control en la A-384 en Olvera (Cádiz)

Un agente de la Guardia Civil revisa el dinero hallado oculto en un vehículo durante un control en Olvera (Cádiz) - GUARDIA CIVIL DE CÁDIZ

OLVERA (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de Cádiz ha hallado un total de 150.000 euros en fajos de billetes de distinto valor que estaban siendo transportados ocultos en bolsas de plástico dentro de mochilas en un vehículo que circulaba por la A-384 en Olvera con dos personas a bordo, que han sido detenidas como presuntas autoras de delito de blanqueo de capitales, al no aportar documentación alguna que acredite la lícita procedencia del dinero.

El servicio tuvo lugar el pasado 9 de marzo durante un punto de verificación de personas y vehículos en las inmediaciones de la carretera A-384, una de las rutas más habituales del tráfico de drogas, como ha indicado la Guardia Civil en una nota.

Los agentes de la Patrulla de Seguridad Ciudadana de Villamartín procedió a indentificar al vehículo ante las sospechas que generó las maniobras realizadas por su conductor al percatarse de la presencia policial. Una vez asegurado el automóvil, se inició la inspección del mismo, observando en el asiento trasero una maleta que se encontraba oculta bajo un montón de cajas.

Los agentes decidieron entonces inspeccionar el interior de la maleta, localizando entre la ropa una bolsa de plástico que contenía unos 75.000 euros, divididos en fajos de billetes de distinto valor.

Por estos hechos los agentes realizaron un reconocimiento más exhaustivo del vehículo, encontrando una mochila oculta en el interior del maletero entre un montón de diversa carga superpuesta para dificultar la visión a simple vista. En su interior hallaron una bolsa de plástico que contenía otros 75.000 euros dispuestos de la misma forma que la anterior.

Tras realizar varias comprobaciones con los ocupantes del vehículo, los agentes no obtuvieron elementos que certificaran la procedencia y su legítima pertenencia, por lo que se procedió a la detención de ambas personas por un delito de blanqueo de capitales, así como la intervención de 150.000 euros de billetes de distinto valor y del vehículo en el que viajaban.