Hallan en el puerto de Algeciras (Cádiz) 160 kilos de hachís en una autocaravana procedente de Tánger

Hachís oculto en un doble fondo de una autocaravana procedente de Tánger - GUARDIA CIVIL

ALGECIRAS (CÁDIZ), 8 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de la Compañía Fiscal del Puerto de Algeciras (Cádiz) ha detenido a dos personas que transportaban 160 kilos de hachís ocultos en una autocaravana que llegaba en el ferri procedente del puerto de Tánger (Marruecos).

Los hechos ocurrieron el pasado 28 de agosto, durante un control rutinario de vehículos procedentes del puerto de Tánger-Med, como ha informado la Guardia Civil en una nota.

Los agentes detectaron indicios de nerviosismo en el conductor de una autocaravana, lo que motivó una revisión minuciosa del habitáculo. Fruto de la inspección, los guardias civiles localizaron un doble fondo practicado en el suelo del vehículo que albergaba en su interior numerosos envoltorios de hachís.

Tras realizar la extracción total de la sustancia, la misma arrojó un peso de 160 kilos, cuyo valor supera los 300.000 euros.

Los dos ocupantes del vehículo fueron detenidos como presuntos autores de un delito contra la salud pública.

Las diligencias instruidas, junto con los detenidos, la droga incautada y los efectos intervenidos, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, que decretó el ingreso en prisión de uno de los ocupantes.