Herido un menor con un golpe en la cabeza al romperse el poste de una portería de fútbol en Cádiz

Poste de portería roto en un campo de fútbol base de Cádiz capital - CONSORCIO DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ

CÁDIZ 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz han actuado en la pasada tarde del martes para reconocer y valorar unos postes y otros elementos en el campo de fútbol pequeño de un complejo deportivo de la ciudad de Cádiz que había sufrido una rotura, y que había ocasionado heridas por un golpe en la cabeza a un menor de unos 13 años que se encontraba en el lugar.

Desde el Ayuntamiento de Cádiz han indicado a Europa Press que el menor, que fue trasladado al hospital para su valoración, ya ha sido dado de alta y se encuentra bien.

En un comunicado, el Consorcio de Bomberos ha detallado que la portería se ha roto por la base, cayendo uno de los postes que sujeta las redes de protección situadas tras las mismas. En la correspondiente valoración, junto al concejal de Deportes del Ayuntamiento, Carlos Lucero, y técnicos de la Delegación de Juventud y Deportes, se ha comprobado la oxidación de la base del poste, lo que ha provocado su cizallamiento y rotura.

Ante esto, se ha precintado la zona y se va a revisar el resto de palos para comprobar que no hay ningún tipo de riesgo. Además, las instalaciones han sido cerradas por precaución y se espera que puedan recuperar la normalidad "lo antes posible" una vez inspeccionada la zona.

Hasta el lugar se desplazaron dos vehículos de Bomberos del parque de Cádiz, en concreto, una autobomba urbana pesada (U-43) y ub vehículo de rescate ligero (S-30), además de seis efectivos y Policía Local.