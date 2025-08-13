Hoteles evacuados evitan las cancelaciones por el incendio de Tarifa (Cádiz) aunque reconocen el "caos" vivido

Imágenes de lo cerca que ha estado el fuego de las casas residenciales de Zahara de los Atunes por el incendio declarado el lunes en un paraje de Tarifa (Cádiz) - Francisco J. Olmo - Europa Press

TARIFA (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

Los hoteles de Zahara de los Atunes que tuvieron que ser evacuados de turistas a consecuencia del importante incendio iniciado el lunes 11 de agosto en el paraje Sierra de la Plata de Tarifa (Cádiz) han reconocido que se vivieron momentos de "caos" en esas primeras horas aunque todos ellos han evitado cancelaciones para el puente del 15 de agosto debido a estas circunstancias.

Cabe recordar que los hoteles Meliá Zahara, Atlántico y Varadero tuvieron que desalojar y reubicar a sus clientes en la jornada del lunes después debido a la cercanía de las llamas y el humo de este incendio forestal, pudiendo volver a su actividad en la mañana del martes.

Desde el Hotel Atlántico han asegurado a Europa Press que lo que se vivieron en esas primeras horas fue "un poco caos" aunque ya al día siguiente "estábamos volviendo a la normalidad". Sobre posibles cancelaciones que se hayan producido debido a esta situación sobrevenida, han señalado que ha habido "algunas pero muy pocas" y que "la gente sigue reservando como si no hubiera pasado nada".

En línea similar se han expresado desde el Hotel Varadero, que cuenta con 20 habitaciones y que en el momento del incendio estaba completo. Aquí, el "caos" también se fue palpable ese día y aunque ya han podido recuperar su actividad, han puesto el foco en las tareas de limpieza que tienen por delante, ya que se han encontrado con el problema del hollín generado por el humo y que está "por todas partes".

Así, ahora se afanan en este hotel por dejar todas sus instalaciones a punto para recibir a los huéspedes que tienen previsto llegar para el puente, y que han llamado para asegurarse de que la situación que se van a encontrar es la "idónea" para su estancia.

Desde la dirección del Hotel Meliá Zahara, que también fue evacuado, se ha señalado a Europa Press que cuentan con un plan de actuación para casos de evacuación y que aquel lunes su preocupación estuvo en el realojo de sus clientes en otros hoteles que tienen en la zona.

"Hoy operamos con absoluta normalidad", se ha afirmado desde la Dirección, que ha destacado que mantienen la ocupación prevista para el puente de agosto que se inicia este viernes.

Así, se ha detallado que en estos días de incertidumbre algunos clientes a los que les quedaban "un par de noches" en el hotel, optaron por regresar a sus destinos, pero que ha sido "un volumen muy reducido" y la ocupación sigue siendo "alta". En este caso, al igual que en el resto, la gran mayoría de huéspedes han vuelto a las instalaciones hoteleras y han podido comprobar que "funcionan con normalidad", lo que les ha dado "tranquilidad".

El presidente de Horeca Cádiz, Antonio de María, ha señalado a Europa Press que la situación en Tarifa y Zahara es de "normalidad", sin que tenga constancia de cancelaciones, algo que ya se vivió hace apenas una semana con el primer incendio que hubo en un paraje de Tarifa y que obligó al desalojo también de unas 1.500 personas que estaban alojados en campings y hoteles.

Como pasó entonces, los establecimientos hoteleros han resistido de nuevo la incertidumbre por los incendios, y esperan mantener las reservas previstas para este puente y la segunda quincena de agosto.

No obstante, Antonio de María ha advertido de que con los desalojos puede haberse producido un descenso en las ventas en bares y restaurantes de la zona. "Incidencia va a tener y anímica también", ha advertido a este respecto.

Para el presidente de la patronal de la hostelería en Cádiz, "lo importante es que no ha habido accidentes personales", argumentando que "es lógico y normal" que estas circunstancias tengan "una influencia en la propia actividad", la cual habrá que evaluar una vez finalice la temporada de verano.

Cabe señalar que el incendio ha quedado ya estabilizado, descendiendo el nivel del Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía a fase de preemergencia situación operativa 0. Además, se ha completado el retorno de todas las personas que habían sido desalojadas a causa del fuego, y que fueron más de 2.000 personas entre huéspedes de hoteles y vecinos de urbanizaciones cercanas a la zona afectada.

La primera estimación de superficie quemada por el incendio se cifra en unas 300 hectácteas de manera provisional. El fuego de la semana pasada, registrado en un paraje cercano, también de Tarifa, afectó a una superficie de 283 hectáreas.