Inaugurada en Cádiz la exposición 'Ese mar que nos une', una mirada artística al océano como puente entre culturas

Inauguración de la exposición 'Ese mar que nos une'. - ZONA FRANCA DE CÁDIZ

CÁDIZ 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Zona Franca de Cádiz, el Ayuntamiento de Cádiz y la Real Academia Provincial de Bellas Artes de Cádiz han inaugurado este miércoles en la Casa de Iberoamérica la exposición 'Ese mar que nos une. Profundo e inmenso océano', una muestra con obras de 14 artistas que convierte el mar y su capacidad para conectar territorios, culturas y sensibilidades en el hilo conductor de una amplia propuesta artística.

La actividad forma parte de la programación de la XXIX Conferencia de Zonas Francas de Iberoamérica y del Blue Zone Forum-InnovAzul 2026, que llegarán a finales del mes de octubre, como ha informado Zona Franca de Cádiz en una nota.

Pintura, escultura, fotografía, ilustración e instalaciones dialogan en una exposición en la que el mar aparece como paisaje, memoria, materia, color, experiencia y, sobre todo, como espacio de encuentro.

La muestra, comisariada por Bernardo Palomo, reúne obras de los artistas de la provincia gaditana Antonio Agudo, Augusto Arana, Manuel S.Arcenegui, Carmen Bustamante, Luis Gonzalo González, Abel Ippólito, Pablo Juliá, Joaquín Hernández 'Kiki', Sylvain Marc, Antonio Aparicio Mota, Paco Pérez Valencia, Antonio Rojas y José Antonio Pérez de Vargas 'Vargas', todos ellos vinculados a la Real Academia Provincial de Bellas Artes de Cádiz.

A ellos se suma la pintora argentina Ingrid Haubrich, cuya presencia incorpora simbólicamente a la exposición la otra orilla del Atlántico y refuerza su vocación iberoamericana.

El delegado del Estado en la Zona Franca de Cádiz, Fran González, ha destacado que esta exposición "habla de algo profundamente ligado a la identidad de Cádiz: nuestra capacidad para mirar al mar no como una frontera, sino como un espacio de encuentro y de oportunidades", apuntando que "ese océano que históricamente nos ha conectado con Iberoamérica sigue siendo hoy un camino para compartir conocimiento, impulsar proyectos y construir nuevas alianzas".

González ha incidido en que "queremos que Cádiz vuelva a ejercer con fuerza esa vocación de conexión entre las dos orillas, y hacerlo desde la economía y la empresa, pero también desde la universidad, la innovación y la cultura".

La coincidencia de esta exposición con la XXIX Conferencia de Zonas Francas de Iberoamérica y Blue Zone Forum-InnovAzul expresa precisamente esa idea, "una ciudad abierta al mundo que utiliza todos sus recursos y todo su talento para generar nuevas oportunidades de futuro", ha referido.

El teniente de alcalde de Presidencia de Cádiz, Pablo Otero, ha indicado que esta exposición "nace de la voluntad de reunir a artistas de la Real Academia de Bellas Artes de Cádiz para convertir el mar en un territorio común, un lugar donde dialogan la creación, la memoria, la identidad y las culturas que viven a ambos lados del Atlántico".

Otero, apelando al vocabulario gaditano, ha asegurado que la muestra es, de alguna manera, "una gran zambullá artística", una invitación a "sumergirnos en distintas miradas sobre ese mar que forma parte de nuestra historia y de nuestro presente", pero también "un aguatapá, un momento para detenernos ante las obras, dejarnos llevar por ellas y pensar en todo aquello que el Atlántico ha unido y continúa uniendo".

Por su parte, el comisario de la exposición, Bernardo Palomo, ha explicado que la muestra permite reunir distintas generaciones, disciplinas y lenguajes de una creación artística vinculada a Cádiz que tiene "una enorme calidad y una importante proyección".

Pintura, escultura, fotografía, ilustración e instalación construyen, ha aseverado, "miradas muy diferentes, pero todas encuentran un territorio común en el mar, en la luz y en ese horizonte azul que forma parte de la propia esencia de Cádiz".

El presidente de la Real Academia Provincial de Bellas Artes de Cádiz, Pablo Juliá, ha valorado especialmente la colaboración entre ambas instituciones y ha señalado que la exposición "nace de la voluntad de la Academia y de la Zona Franca de abrir nuevos espacios de colaboración".

El fotógrafo ha explicado que "cultura, empresa e instituciones no tienen por qué recorrer caminos separados, sino que compartimos una ciudad, una historia y un océano que nos conecta con otros pueblos, y esta exposición demuestra que también desde el arte podemos y debemos construir proyectos de futuro".

La diversidad de los artistas y de las disciplinas permite recorrer distintas formas de aproximarse al mar y al paisaje.

Antonio Agudo lleva al espectador desde las Barrancas del Cobre mexicanas hasta las costas irlandesas de Dingle; Carmen Bustamante convierte playas, dunas, arenales y orillas en escenarios que trascienden el paisaje, mientras que Pablo Juliá recupera a través de la fotografía espacios que forman parte del imaginario colectivo de Cádiz.

Especial significado adquiere también la obra de Joaquín Hernández 'Kiki', que establece un diálogo visual entre Cádiz y La Habana, con imágenes de La Caleta, la Bahía o el Malecón habanero; o la propuesta de Paco Pérez Valencia, que convierte el propio océano en materia, relato, experiencia y memoria mediante obras realizadas sobre velamen reutilizado.

La escultura está presente a través de creadores como Augusto Arana, Sylvain Marc y Antonio Aparicio Mota, mientras que Ingrid Haubrich incorpora desde Buenos Aires una mirada en la que el color y especialmente los azules adquieren un gran protagonismo.

La exposición se completa con las obras de Manuel S. Arcenegui, que transita desde los paisajes urbanos de Venecia hasta una pintura en la que el color asume todo el protagonismo; Luis Gonzalo González, presente a través de un universo personal de grafías, formas y color desarrollado en pintura, seda y cerámica; y Abel Ippólito, que convierte 40 dibujos a grafito en una narración ilustrada situada en Cabo de Gata en 1976.

Por su parte, Antonio Rojas transforma el paisaje en un espacio de memoria y perspectiva, mientras que José Antonio Pérez de Vargas 'Vargas' se adentra en una abstracción de gran intensidad cromática y expresiva.

La muestra, diseñada por Isabel Halo y comisariada por Bernardo Palomo, autor también de los textos, nace de la colaboración entre la Zona Franca de Cádiz y la Real Academia Provincial de Bellas Artes de Cádiz. El escenario elegido, la Casa de Iberoamérica, refuerza el propio discurso de la exposición.

Cádiz ha construido durante siglos una parte fundamental de su identidad a partir de su relación con el Atlántico y América y la muestra recupera esa vocación para trasladarla al presente a través de la creación contemporánea.

Ese componente iberoamericano adquirirá una especial dimensión durante la última semana de la exposición, que coincidirá con la celebración en Cádiz de la XXIX Conferencia de Zonas Francas de Iberoamérica y con Blue Zone Forum-InnovAzul 2026.

De este modo, la propuesta cultural se integra en unas jornadas en las que Cádiz volverá a convertirse en punto de encuentro de instituciones, empresas, universidades, emprendedores y representantes de distintos territorios unidos por el océano. El arte y la cultura complementarán así el diálogo sobre cooperación, innovación, economía azul y nuevas oportunidades de desarrollo.

La exposición permanecerá abierta al público desde mañana, 24 de septiembre, hasta el próximo 30 de octubre, con entrada libre y gratuita. Podrá visitarse de lunes a viernes, de 9,00 a 21,00 horas, y los sábados, de 9,00 a 14,00 horas. La Casa de Iberoamérica permanecerá cerrada los domingos y festivos.