Inaugurada la primera fase de la rehabilitación del Estadio José del Cuvillo de El Puerto (Cádiz)

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

El alcalde de El Puerto de Santa María (Cádiz), Germán Beardo, ha inaugurado la primera fase de rehabilitación del Estadio José del Cuvillo. Los trabajos, que se iniciaron el pasado noviembre mediante una obra de emergencia, han incluido la demolición completa de la cubierta de la tribuna principal, que se encontraba en mal estado y suponía un riesgo para la seguridad de la grada.

Asimismo, se han llevado a cabo la impermeabilización y pintado de la grada en los colores representativos del Racing Club Portuense, se han instalado nuevas barandillas en la tribuna para reforzar la seguridad de los espectadores y se han renovado los banquillos, según ha detallado el Consistorio portueño en una nota.

Al acto inaugural también han asistido el concejal de Deportes, José Ignacio González Nieto, y el teniente de alcalde de Seguridad, Jesús Garay, junto a representantes del Racing Club Portuense, encabezados por su presidente, Jesús Rodríguez. Además, han estado presentes el ingeniero municipal Javier Ángel Ramírez, quien ha recibido una camiseta del club con su nombre y el dorsal número 8, y el presidente de la Asociación de Clubes de El Puerto, Eladio Vázquez.

El alcalde ha recordado que el gobierno municipal reabrió el Estadio en 2019, permitiendo que el Racing volviera a jugar en sus instalaciones tras años de inactividad. El primer edil ha agradecido la colaboración de todos los que han hecho posible esta jornada, afirmando que para ellos "era un objetivo recuperar el Cuvillo como una instalación deportiva con historia pero también con presente y con mucho futuro".

El primer edil se ha mostrado satisfecho con los trabajos realizados en esta obra, que ha considerado como fase 0 ya que, según ha asegurado, llegarán nuevas mejoras para conseguir un campo que sea capaz de albergar 8.000 espectadores para un Racing que debe competir en categoría nacional.

Por su parte, el presidente del Racing ha admitido que, cuando llegaron hace siete años a la entidad, no se imaginaban este momento, pues entonces "no había ni luz ni agua" y ha agradecido el trabajo en equipo con las instituciones, y en particular del alcalde, para conseguir este primer paso para que "el Cuvillo vuelva a ser lo que era". El Racing Club Portuense, que en la actualidad milita en Primera Andaluza, celebrará en 2028 el centenario de su fundación.