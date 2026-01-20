Incautado en Jerez material usado para avituallamiento de narcolanchas

Archivo - Vehículo de la Policía Local de Jerez de la Frontera. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 20 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Local de Jerez de la Frontera (Cádiz) han incautado material usado para avituallamiento a embarcaciones rápidas dedicadas al narcotráfico, conocidas como 'narcolanchas', en dos vehículos que se encontraban en el polígono industrial El Portal.

Según ha explicado el Ayuntamiento de Jerez en una nota, el material incautado consistía en múltiples bidones, neveras portátiles, hornillos de gas, mantas y ropa embolsada, entre otros objetos.

Por otra parte, la Policía Local, en coordinación con Policía Nacional, ha realizado controles para prevenir carreras ilegales de motos en la avenida Blas Infante y en la avenida Rey Juan Carlos I.

Asimismo, en cuanto a delitos contra la Seguridad Vial, han detenido en una avenida próxima a la plaza del Caballo a un conductor que circulaba bajo los efectos del alcohol, según registró el control de alcoholemia al que fue sometido.

También, por idéntico motivo, fue interceptado y denunciado otro conductor que circulaba por las calles del centro con las luces apagadas y en evidente estado de embriaguez, mientras que otro conductor fue denunciado por circular con las ruedas de su vehículo pinchadas y en estado ebrio por una de las avenidas de la zona norte próximas al Hospital.