Incautados dentro de las cuevas de la Zona Alta de Gibraltar 70 bidones de plástico con combustible

Bidones con combustibles incautados en las cuevas en la Reserva Natural de la Zona Alta de Gibraltar. - ROYAL GIBRALTAR POLICE

GIBRALTAR 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una operación llevada a cabo por agentes del Equipo de Policía de Proximidad de la Royal Gibraltar Police (RGP) ha dado como resultado la incautación de aproximadamente 1.750 litros de gasolina, de las habitualmente utilizadas para el narcotráfico, almacenados en 70 bidones de plástico dentro de un complejo de cuevas en la Reserva Natural de la Zona Alta de Gibraltar (Upper Rock).

Según ha indicado en una nota el Servicio de Información de Gibraltar, el combustible fue incautado, recuperado y almacenado con la ayuda de otros agentes de la RGP y personal del Servicio de Bomberos y Rescate de Gibraltar y de la Aduana de Su Majestad, el pasado sábado 6 de junio. La investigación sigue en curso.

Por su parte, un portavoz de la RGP ha señalado que "la práctica ilícita y peligrosa de almacenar grandes cantidades de combustible en contenedores de plástico está relacionada con el suministro logístico de embarcaciones implicadas en el tráfico de drogas a través del Estrecho de Gibraltar".

Asimismo, ha apuntado que además de privar de este combustible a los grupos de delincuencia organizada implicados en esta actividad ilícita, "el descubrimiento y la incautación de este combustible, que había sido almacenado de forma imprudente en un complejo de cuevas cerrado, mitigó el riesgo significativo de incendio o explosión en la Reserva Natural de Upper Rock durante la actual temporada de alto riesgo".

Finalmente, la Royal Gibraltar Police ha hecho un llamamiento a cualquier persona que posea información relativa a la compra y el almacenamiento de grandes cantidades de combustible en bidones de plástico, o que sospeche de la presencia de combustible almacenado en las inmediaciones debido a un olor intenso, para que se ponga en contacto con ellos y el asunto pueda ser investigado más a fondo.