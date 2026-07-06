El incendio de Grazalema (Cádiz) evoluciona "favorablemente", con parte de los vecinos realojados y la CA-9123 reabierta

El consejero de Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, en atención a medios por el incendio de Grazalema (Cádiz)ca - JOAQUÍN CORCHERO - EUROPA PRESS

GRAZALEMA (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

El consejero de Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha anunciado la reapertura de la carretera provincial CA-9123 tras quedar cortada en la tarde de este martes por un incendio declarado en el término municipal de Grazalema (Cádiz), concretamente en el Paraje El Alamillo. Asimismo, ha indicado que, de los 188 vecinos desalojados de forma preventiva, 92 han podido regresar a sus casas, concretamente en la zona de la Ribera.

En declaraciones a medios en la zona del accidente, recogidas por Europa Press, Sanz ha detallado que el incendio alcanza las 222 hectáreas, si bien existen zonas interiores que no se han calcinado. "Una gran parte de la superficie no ha resultado muy gravemente dañada, especialmente la arboleda, alcornoques con un alto valor", ha indicado.

Cabe mencionar que la A-372 continúa cortada para "facilitar las labores de extinción y garantizar la seguridad tanto de los intervinientes como de la ciudadanía".

Durante la noche, actuarán en la zona 60 efectivos de EMA infoca y cinco autobombas. Ya en la mañana, se llevará a cabo un análisis de la evolución del incendio, aunque "todo apunta" a un recorrido "muy favorable".

"Quiero trasladar un mensaje positivo. (...) Podemos trasladar una evolución favorable, de avances importantes. Más de la mitad del incendio podemos darlo por estabilizado. Queda la actuación en el flanco derecho. Si todo avanza así, la evolución va a ser muy favorable", ha añadido.

De hecho, este flanco era, según señalaba durante la tarde el consejero, una zona "con un nivel de intensidad importante", por lo que es donde se están priorizando las actuaciones, especialmente ante el posible riesgo de cambio de viento.

Además, ha felicitado al dispositivo activado por el Infoca, dado que su "eficaz" trabajo ha evitado que el incendio tuviese "un resultado mucho más desfavorable".

En contexto, las personas desalojadas han sido derivadas a Zahara de la Sierra, a una especie de salón de acto en la Plaza del Rey. El alcalde de la localidad, Carlos García, indicaba que el incendio afecta a una zona de monte, especialmente de Alcornocal, una zona que se incendió y sufrió una devastación importante hace unos 50 años, que se acabó cubriendo.