El índice de precios hoteleros de la provincia de Cádiz se situó en 110 euros en noviembre, un 2,3% más que en 2024

Edificio del Gallo Azul en Jerez de la Frontera (Cádiz) en la Navidad de 2025 - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS

CÁDIZ 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

El índice de precios hoteleros de la provincia de Cádiz se situó en noviembre de 2025 en los 110,05 euros, un 2,38% más respecto al mismo mes del año anterior, unos datos que no obstante la colocan en la séptima posición andaluza, superando únicamente a Córdoba, y unos 25 euros por debajo de la media de la comunidad autónoma, fijada en 135,59 euros.

Según datos provisionales del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) recogidos por Europa Press, los ingresos por habitación disponible (RevPAR) --principal indicador de la rentabilidad hotelera-- ha experimentado un aumento en noviembre respecto al mismo mes de 2024, al situarse en una tasa interanual un 6% más elevado, con un ingreso por habitación disponible de 41,53 euros en dicho mes.

En este caso, la provincia sube dos puestos, y se coloca en la quinta posición del ranking andaluz, por detrás de Sevilla, Málaga, Granada y Córdoba.

En cuanto a la tarifa media diaria de las habitaciones de hoteles gaditanos, ésta se fijó en 75,27 euros, un 4,61% más en la tasa interanual y situándose de nuevo como la quinta a nivel andaluz en cuanto a rentabilidad del sector hotelero.

Por puntos turísticos, Cádiz capital aparece en la posición número ocho del ranking andaluz en la medida de ingresos la tarifa media diaria, en concreto, con 86,22 euros en esta categoría, un 1,78% menos que en 2024. En el puesto nueve está Tarifa, con 84,31 euros y una subida del 16,97% respecto al año anterior.

Otras localidades gaditanas como Jerez de la Frontera y Chiclana de la Frontera, también se suman a este ranking andaluz, con una tarifa media diaria de 81,59 euros y 79,21 euros, respectivamente. En el caso de Chiclana, el aumento respecto al año anterior es del 39,80%.

En lo que respecta a la categoría de ingresos por habitación disponible de los puntos turísticos, Jerez de la Frontera lidera en noviembre el ranking de municipios gaditanos, situándose en este caso en la décima posición de la lista regional con 53,55 euros, un 7,55% más que en 2024.

La siguiente localidad es Chiclana de la Frontera, con 53,01 euros, un aumento del 46,80% en su tasa interanual. Cádiz capital, con 49,41 euros, también aparece en esta lista aunque con un descenso del 14,94% en esta categoría en noviembre de 2025 respecto al mismo mes del año anterior.

Por zonas turísticas de Andalucía, la Costa de la Luz de Cádiz ha registrado en noviembre unos ingresos por habitación disponible de 42,42 euros, la segunda más alta de la comunidad autónoma, con un aumento del 8,80% en su tasa interanual, aunque lejos de los 71 euros de la Costa del Sol en Málaga.

En cuanto a la tarifa media diaria, esta zona ha registrado un coste de 76 euros, con una mejora del 6,13% respecto al mismo mes de 2024, unos datos que no obstante la sitúan en la tercera posición a nivel andaluz, superada de nuevo por la Costa del Sol de Málaga y la Costa de la Luz de Huelva.