El Infoca da por controlado el incendio de Tarifa (Cádiz) tras cuatro días de trabajos en la zona

Vegetación quemada en el incendio en Tarifa, A 6 de agosto de 2025 en Tarifa, Cádiz (Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press

TARIFA (CÁDIZ), 8 (EUROPA PRESS)

Los servicios de extinción de incendios forestales del Infoca han dado por controlado el fuego declarado el pasado martes en el paraje La Peña,en Tarifa (Cádiz), que obligó a desalojar a 1.500 personas y a evacuar 5.000 vehículos.

Así lo ha confirmado el Infoca en sus redes sociales consultadas por Europa Press. El control del incendio se produce después de que el Infoca trabajara en la tarde de este pasado jueves en la liquidación de puntos calientes.

Tres grupos de bomberos forestales, un agente de medio ambiente y dos autobombas se encargaron de esas tareas. Una vez controlado el incendio es el momento de evaluar los daños y contabilizar exactamente el número total de hectáreas calcinadas por las llamas. El sector turístico de Cádiz ha ido recuperando la normalidad y afronta el fin de semana con la afluencia propia del mes de agosto y manteniendo sus reservas.