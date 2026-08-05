El Infoca da por estabilizado el incendio forestal declarado en San Roque (Cádiz)

Un helicóptero del Plan Infoca descargando agua sobre el incendio declarado en un paraje de San Roque este miércoles 5 de agosto. - AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE
SAN ROQUE (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)
El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha dado por estabilizado a las 20,15 horas de este miércoles el incendio forestal declarado en las inmediaciones de Pasada Honda, en la zona sur del municipio gaditano de San Roque.
Según han informado fuentes del Plan Infoca a Europa Press, la evolución favorable del incendio y el ocaso han permitido la retirada progresiva de los medios aéreos desplegados durante la jornada, que han llegado a alcanzar un total de nueve aeronaves.
Durante la noche permanecerá activo un dispositivo terrestre para consolidar el perímetro. En concreto, continuarán trabajando en la zona unos 40 efectivos, apoyados por dos vehículos autobomba y una unidad médica.