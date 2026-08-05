Emergencias alerta de la posible llegada del humo del incendio de Lucena al entorno de otros municipios de Huelva

Imagen del humo del incendio de Lucena del Puerto visible desde Huelva capital. - EUROPA PRESS

LUCENA DEL PUERTO (HUELVA), 5 (EUROPA PRESS)

La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) ha informado a la población de Lucena del Puerto, Rociana del Condado y Almonte (Huelva) de la posible llegada al entorno de los tres municipios de humo procedente del incendio declarado en la tarde de este miércoles en el paraje Santa Catalina del término municipal de Lucena del Puerto.

En un mensaje emitido en sus cuentas de redes sociales, la Agencia de Emergencias de Andalucía ha señalado que "si estás en la zona del incendio forestal de Lucena del Puerto o en Rociana del Condado o Almonte, y el humo llega hasta tu entorno" estos ciudadanos se protejan a sí mismos y "a los suyos".

En este sentido, ha aconsejado cerrar bien las puertas y ventanas para evitar que el humo entre en la vivienda, así como cuidar especialmente a niños, personas mayores y de personas enfermas o con patologías respiratorias para reducir la exposición al humo.

El incendio ha levantado una gran columna de humo visible desde diferentes puntos del Condado, e incluso desde Huelva capital, se debe al viento de 25 kilómetros/hora con rachas de 40 kilómetros horas de componente suroeste, lo que ha hecho que se desplace a mayor velocidad, según han indicado desde el Plan Infoca a Europa Press, por lo que lo hace muy llamativo.

En estos momentos trabajan en la zona 75 efectivos por tierra, así como nuevo medios aéreos. En concreto, luchan contra el fuego seis grupos de bomberos forestales, dos Bricas, dos grupos de apoyo, tres técnicos de Operaciones, un agentes medioambiental, además de cinco vehículos autobombas, dos helicópterios semipesados, uno pesado, uno de mando y dos aviones de carga en tierra, dos anfibios ligeros, un avión de Coordinación y un buldócer.

En un inicio se habían activado ocho bomberos forestales, un técnico de operaciones, un agente medioambiental, dos vehículos autobombas, un avión semipesado y dos helicópteros de carga en tierra, pero el número de efectivos y medios a ido aumentando a lo largo de la tarde.

Se trata del quinto fuego por la misma zona en apenas 15 días y el segundo esta semana --después de que esta misma mañana se diera por extinguido otro que comenzó en la tarde del martes--.

Desde el pasado 21 de julio se han producido cinco incendios en el término municipal de este pueblo del Condado de Huelva y el de este miércoles es el segundo esta semana --ocho en total desde el mes de febrero--. Asimismo, el 28 de julio, se produjo otro en el paraje Los Vuelos y se trató también del segundo fuego registrado en apenas 24 horas y del tercero que afectaba a este mismo paraje en poco más de una semana.

En la mañana de este miércoles se daba por extinguido el incendio del paraje Arroyo Pasadera de Lucena del Puerto, que se declaró a las 20,00 horas del martes y quedó controlado a las 23,14 horas. El Infoca desplazó hasta la zona un vehículo autobomba, diez bomberos forestales, un agente medioambiental, dos aviones de carga en tierra y un helicóptero semipesado.

El alcalde de Lucena del Puerto, Álvaro Regidor, señaló este martes sus sospechas sobre que los incendios que se han producido en las últimas semanas en su municipio han sido "intencionados" ya que, apuntó, "suelen ser siempre en el mismo paraje y más o menos a la misma hora".