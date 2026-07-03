El Infoca da por extinguido el incendio declarado en el paraje Paternilla en Vejer de la Frontera (Cádiz)

Humo procendente del incendio declarado en el paraje Paternilla en Barbate (Cádiz) - PLAN INFOCA

VEJER DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

El Plan Infoca ha dado por extinguido en la tarde de este jueves el incendio forestal declarado a las 15,38 horas del pasado martes en el paraje de Paternilla, en el término municipal de Vejer de la Frontera (Cádiz), cuya ubicación había sido atribuida inicialmente al municipio de Barbate.

Según ha informado el dispositivo andaluz de prevención y extinción de incendios forestales a través de sus redes sociales, consultadas por Europa Press, el fuego ha quedado oficialmente extinguido a las 20,35 horas de este jueves, después de haber sido dado por controlado durante la madrugada del miércoles.

El paraje Paternilla se ubica entre los municipios de Barbate y Vejer de la Frontera, en el Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate.