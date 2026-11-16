Inserta Empleo imparte en Jerez (Cádiz) un curso de desarrollo de marca personal para 15 alumnos con discapacidad

Archivo - Imagen de una persona en silla de ruedas. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Inserta Empleo, la entidad de Fundación ONCE para la formación y el empleo, ha comenzado en Jerez de la Frontera (Cádiz) un curso de desarrollador de marca personal en redes al que asisten 15 alumnos con discapacidad.

Esta acción formativa de 20 horas lectivas se impartirá hasta el próximo 19 de noviembre y está dividida en los siguientes módulos: networking y gestión de contactos; marca personal en las redes sociales; inteligencia emocional y gestión del tiempo y plan de mejora personal.

Asimismo, Inserta proporciona a los alumnos las destrezas profesionales que les permitan un rendimiento competitivo en el mercado de trabajo y el desarrollo de aptitudes y habilidades personales para conseguir la plena participación en su entorno laboral y social.