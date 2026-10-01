Investigada una persona por cinco incedios forestales ocurridos este verano en Los Barrios (Cádiz)

Archivo - Imagen de un vehículo del Seprona de la Guardia Civil. - EUROPA PRESS - Archivo

LOS BARRIOS (CÁDIZ), 1 (EUROPA PRESS)

Agentes del Seprona de la Guardia Civil han investigado en una operación desarrollada en coordinación con los Agentes de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía a un vecino del Campo de Gibraltar como presunto autor de cinco delitos de incendio forestal ocurridos entre finales de junio y principios de septiembre en el paraje natural 'Monte de la Torre', en el término municipal de Los Barrios (Cádiz) y dentro del Parque Natural de Los Alcornocales.

En una nota, la Guardia Civil ha recordado que la rápida actuación de los efectivos del Servicio Operativo de Extinción de Incendios Forestales del Plan Infoca permitió extinguir los diferentes incendios, evitando que estos alcanzaran una mayor extensión de terreno.

Por su parte, durante la investigación, los agentes del Seprona, en coordinación con los Agentes de Medio Ambiente encargados de realizar los informes técnicos periciales sobre las causas de los incendios, observaron que en los cinco siniestros se repetía un mismo patrón, coincidiendo los horarios de inicio, el tipo de vegetación afectada y la zona geográfica en la que se producían.

Estos indicios hicieron sospechar que los incendios podrían haber sido provocados por una misma persona, por lo que se intensificaron las labores de investigación y vigilancia en la zona. Así, con el objetivo de localizar al presunto autor, se realizaron numerosas gestiones de investigación y se reforzaron los dispositivos de vigilancia, instalándose cámaras camufladas en puntos estratégicos de la zona.

Estas actuaciones, junto con el resto de las pesquisas realizadas, permitieron identificar al presunto autor de los hechos, al que se le atribuyen cinco presuntos delitos de incendio forestal, habiéndose remitido las diligencias al Juzgado competente de Algeciras.