Investigadas 18 personas por maltrato de 75 perros en diferentes municipios de la provincia de Cádiz

Uno de los perros rescatados por la Guardia Civil debido a sus condiciones. - GUARDIA CIVIL

CÁDIZ 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado a 18 personas por maltrato animal en la provincia de Cádiz y ha rescatado a 75 perros, un burro y una yegua en las localidades de Ubrique, Benamahoma, Algodonales, Puerto Serrano, El Gastor, Prado del Rey, Grazalema y Villamartín. Además, se han inspeccionado varias instalaciones precarias en las que el Seprona encontró animales encadenados o atados a árboles o bidones oxidados a la intemperie.

Según ha indicado la Guardia Civil en una nota, en total se han esclarecido más de 22 delitos de maltrato y/o abandono animal que fueron hallados en instalaciones precarias con pésimas condiciones de habitabilidad, abandono y desnutrición.

Además, se han confeccionado 80 denuncias por infracciones administrativas, la mayoría de ellas relacionadas principalmente con el bienestar animal, la falta de idoneidad de los alojamientos, falta de alimentación y agua, la higiene animal, falta de asistencia veterinaria o registros documentales y sanitarios.

Para ello, según ha señalado, la colaboración ciudadana fue "fundamental" para poner en alerta a los guardias civiles que dispusieron, de manera inmediata, un operativo con varias líneas de investigación para salvar la vida de estos animales. La investigación ha contado con la colaboración y la asistencia de Veterinarios de la Oficina Comarcal Agraria y de la Veterinaria municipal de Salud. Por su parte, los animales fueron depositados en varias asociaciones de protección animal autorizadas y a disposición de la Fiscalía de Medio Ambiente.