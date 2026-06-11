Investigadas dos personas en San Fernando (Cádiz) por usurpación de datos y estafa mediante casas de apuestas online

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SAN FERNANDO (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Guardia Civil han investigado a dos personas en la localidad de San Fernando (Cádiz) como supuestos autores de un delito de usurpación de estado civil y estafa, relacionado con el ejercicio de la renta de 2024, donde a la víctima se le reclamaba, por la Agencia Tributaria, el pago de impuestos relacionados con ganancias en juegos online que nunca realizó.

Según ha explicado la Guardia Civil en una nota, los datos personales de la víctima fueron utilizados para suplantar su identidad, abrir una cuenta bancaria y utilizarla en casa de apuestas de juegos online para ingresar los beneficios obtenidos.

Los hechos vieron la luz tras la denuncia interpuesta por la víctima al percatarse que durante el ejercicio de la Renta de 2024 recibió una reclamación de la Agencia Tributaria en la que se le solicitaba los impuestos no declarados, correspondientes a los beneficios generados en las apuestas de juego online del citado ejercicio, ascendiendo estos beneficios a 1.324 euros. La denunciante manifestaba no haber realizado ninguna actividad de este tipo.

Tras tener conocimiento los guardias civiles del Equipo Arroba sobre estos hechos, iniciaron una investigación con un examen de la documentación aportada por la perjudicada. A partir de ahí, averiguaron que existía una cuenta bancaria cuya titularidad fraudulenta era de la denunciante y que estaba designada para la retirada de las ganancias obtenidas en casas de apuestas de juegos online.

Continuando con las investigaciones se llegó a la determinación de que el 'modus operandi' de los autores consistía en suplantar la identidad de la víctima y crear cuentas bancarias fraudulentas donde ingresar los beneficios obtenidos en los juegos online. Posteriormente realizaban transferencias de ese capital a otras cuentas bancarias para poder retirar el dinero en efectivo o, incluso, para reinvertirlo de nuevo en nuevas apuestas online.

Finalmente, los guardias civiles lograron identificar y ubicar a dos personas relacionadas con la participación en estos hechos en la localidad de San Fernando, que fueron detenidos por los delitos de usurpación de estado civil y estafa.