Investigado por circular con su turismo a 184 kilómetros por hora en la A-381 a la altura de Los Barrios (Cádiz)

Archivo - Imagen de archivo de un Guardia Civil en un control de tráfico - GUARDIA CIVIL - Archivo

LOS BARRIOS (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil investiga al conductor de un turismo como autor de un supuesto delito contra la seguridad vial, tras ser captado por un cinemómetro instalado en vehículo oficial, en un punto de verificación de velocidad, a 184 kilómetros por hora en la A-381 a la altura del término municipal de Los Barrios (Cádiz).

Según informa el Instituto Armado en una nota, los hechos ocurrieron el pasado 4 de marzo durante un servicio de control de velocidad establecido en la carretera A-381 (Jerez-Los Barrios), cuando el conductor de un turismo fue captado circulando a 184 kilómetros por hora en un tramo limitado a 80.

Agentes pertenecientes al Grupo Operativo del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Cádiz han investigado al conductor del vehículo por un supuesto delito contra la seguridad vial, recogido en el artículo 379.1 del Código Penal por velocidad excesiva, castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con multa de seis a 12 meses o con la de trabajo en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a un año y hasta cuatro años.