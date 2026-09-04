Investigan la aparición de un cadáver en un contenedor de basuras en el centro de Jerez

Un vehículo de la Policía Nacional y dos agentes en la zona acordonada donde ha aparecido un cadáver en un contenedor en Jerez. - EUROPA PRESS

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional de Cádiz está investigando la aparición del cadáver de una persona en el interior de un contenedor de basuras en la calle Sevilla, en el centro de Jerez de la Frontera.

El cuerpo lo ha encontrado un trabajador municipal en la mañana de este viernes 4 de septiembre, dando aviso a la Policía Nacional, que ha acordonado la zona a la espera de que se produzca el levantamiento del cadáver por parte del juez. Por el momento se desconocen la identidad del fallecido y las causas de su muerte.

Se da la circunstancia de que la aparición del cadáver se ha producido a primera hora de la mañana, sobre las 8,30 horas, en el final de la calle Sevilla, por lo que el acordonamiento de la zona ha provocado que el tráfico se ralentice en una de las arterias de la ciudad como es el acceso a la Avenida Álvaro Domecq en uno de sus sentidos.