Investigan a una conductora que circulaba por la A-7 en Algeciras a 155 km/h en un tramo limitado a 70

CÁDIZ 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Subsector de Tráfico de Cádiz han procedido a la investigación de la conductora de un turismo que fue captado en un control de velocidad circulando a 155 km/h en un tramo de la A-7 limitado a 70 km/h.

Los hechos ocurrieron el pasado 2 de octubre a las 01,15 horas durante un servicio de control de velocidad establecido en la carretera A-7 (La Junquera-Algeciras), ha indicado la Guardia Civil en una nota.

Fue en ese control donde la conductora de un turismo fue captada circulando a 155 km/h a pesar de que es un tramo limitado a 70, una infracción vial que puede ser castigado con la pena de prisión de tres a seis meses.

El Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Cádiz ha investigado a la conductora del vehículo, tras ser localizada, por un supuesto delito contra la Seguridad Vial recogido en los artículos 379 del Código Penal.

Además de la pena de cárcel, puede ser condenada a una multa de seis a 12 meses o con trabajo en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días. En cualquier caso, se le puede privar del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a un año y hasta cuatro años.