Investigan una estafa cometida a través de plataforma de compraventa con posibles autores en Arcos (Cádiz) y Granada

Agentes del equipo de CiberComandancia de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

CÁDIZ 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La CiberComandancia de la Guardia Civil ha esclarecido una estafa cometida mediante técnicas de ingeniería social tras la denuncia presentada por una víctima que fue engañada mientras trataba de vender un electrodoméstico a través de una conocida plataforma de compraventa de segunda mano. Los posibles autores, con domicilio en Arcos de la Frontera (Cádiz) y Granada, combinaron el uso de aplicaciones de mensajería, mensajes SMS fraudulentos y llamadas telefónicas para conseguir que la víctima realizara varias transferencias bancarias.

Según ha explicado la Guardia Civil en una nota, la víctima publicó un anuncio de venta de un electrodoméstico en una plataforma de compraventa. Poco después fue contactada por una supuesta compradora que mostraba un perfil aparentemente fiable dentro de la aplicación y que le propuso continuar la conversación mediante una aplicación de mensajería instantánea.

Así, durante la conversación la supuesta compradora manifestó su interés por adquirir el artículo e indicó que efectuaría el pago a través del sistema de la propia plataforma. Minutos más tarde, la víctima recibió un mensaje SMS con un enlace que, aparentemente, permitía completar el proceso de venta.

La Guardia Civil ha explicado que los autores emplearon una combinación de técnicas de 'smishing', 'vishing' e ingeniería social para generar confianza y convencer a la víctima de que estaba siguiendo el procedimiento habitual de la plataforma de compraventa. Así, tras acceder al enlace recibido por SMS, la víctima introdujo información bancaria al creer que era necesaria para finalizar la operación.

Posteriormente recibió una llamada telefónica de una persona que se identificó como responsable del proceso de verificación del pago y que, alegando incidencias técnicas, fue guiando a la víctima durante toda la operación. A lo largo del proceso, los estafadores mantuvieron un contacto constante mediante llamadas telefónicas, mensajes SMS y aplicaciones de mensajería, reforzando la apariencia de legitimidad del procedimiento y generando una sensación de urgencia.

Así, bajo distintos pretextos relacionados con la validación de la cuenta y la correcta recepción del supuesto pago, consiguieron que la víctima realizara varias operaciones bancarias dirigidas a cuentas controladas por los autores. Una vez finalizadas las operaciones, la víctima comenzó a sospechar del engaño tras comprobar que no existía ninguna venta asociada al proceso iniciado y que el supuesto comprador había cesado toda comunicación.

Tras tener conocimiento de los hechos, la Guardia Civil inició las diligencias de investigación, centradas en el análisis técnico de las comunicaciones mantenidas entre la víctima y los presuntos autores. Las labores se orientaron al rastreo pormenorizado de la trazabilidad del dinero defraudado, lo que permitió seguir el flujo de los fondos hasta su destino final. Una vez finalizadas las diligencias, el atestado instruido ha sido remitido a la Autoridad Judicial de Arcos de la Frontera para la continuación del procedimiento.