Investigan a una mujer de Alicante por suplantar a una empresa de Barbate (Cádiz) para estafar a clientes

BARBATE (CÁDIZ), 23 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de Cádiz ha investigado a una mujer, vecina de Alicante, por presuntamente suplantar la identidad de una empresa de electrodomésticos de la localidad gaditana de Barbate para atraer clientes a los que estafar.

La ahora investigada creó una página web simulando toda la estética de esta empresa barbateña, incorporando en ella datos de la misma y figurando en ella incluso el DNI del responsable del negocio, ha indicado la Guardia Civil en una nota.

La intervención se realizó a raíz de la denuncia presentada por el propietario de una empresa de electrodomésticos de Barbate, que detectó en internet una página web con los datos de su empresa. Sin embargo, al acceder al dominio, se derivaba al usuario a la interlocución con una persona del todo desconocida para él.

Otro de los elementos significativos de la estafa era que los precios al que se ofertaban los artículos estaban "muy por debajo" del precio de mercado, por lo que constituían un reclamo para atraer a las víctimas.

Por todo ello, y tras la identificación de la persona que estaba detrás de la suplantación de la identidad, se procedió a la imputación de la misma como presunta autora de un delito de estafa y otro contra la propiedad industrial.

La Guardia Civil ha explicado que para evitar ser víctima de este tipo de estafas, hay que "desconfiar" de artículos a precios "excesivamente bajos", recordando que no se ofrezcan datos bancarios por internet.

Entre las recomendaciones que ofrece el Instituto Armado a la ciudadanía está el no fiarse de las notificaciones del banco por la red, no instalar aplicaciones dedicadas a intercambio de archivos sino conoce completamente su funcionamiento, no abrir mensajes ni archivos adjuntos de remitentes desconocidos, ni abrir mensajes cuyo asunto contenga "datos extraños".

También se pide que no respondan a aquellos mensajes que soliciten información personal como nombres de usuario y contraseñas, números de la seguridad social, números de cuenta o tarjeta de crédito, ni hacer clicl en los enlaces que aparecen en las ventanas emergentes que no haya solicitado.

A esto se suma el no facilitar su dirección de correo o información personal a las páginas web sospechosas que se lo soliciten y usar "al menos" dos direcciones de correo electrónico, una dirección de correo para contactar con sus conocidos y una segunda dirección para utilizar en los formularios de aquellas páginas que solicitan un e-mail para poder acceder a su contenido.