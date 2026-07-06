Investigan a un vecino de Conil (Cádiz) por destruir nidos de 'avión común' en plena época de cría

Nidos de 'aviión común' destruidos en Conil. - GUARDIA CIVIL

CONIL DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Guardia Civil, concretamente la Patrulla de Protección de la Naturaleza (Paprona), han investigado a un vecino de Conil de la Frontera (Cádiz) por destruir nidos de 'Delichon Urbicum', conocidos como 'aviones comunes', en plena época de cría. Los nidos se encontraban en la fachada, bajo el balcón, de la vivienda del investigado que decidió destruirlos en plena época de cría, siendo una especie protegida.

Según ha explicado la Guardia Civil en una nota, los hechos ocurrieron el pasado 22 de junio cuando los agentes, gracias a la colaboración ciudadana, recibieron diversas imágenes y vídeos grabados en la vía pública en los que se observaba a un hombre utilizando una escoba para golpear y destruir los nidos de estas especies similares a las golondrinas.

Tras recibir esta información, los agentes se desplazaron al lugar para verificar los hechos y realizaron varias gestiones para la localización e identificación del presunto responsable, que reconoció haber realizado esta práctica.

Así, se permitió constatar la destrucción de al menos diez nidos pertenecientes a la especie 'avión común' (Delichon Urbicum), que se encuentra en plena época de reproducción, incubación de huevos o crías de recién nacidos y es una especie protegida al encontrarse en el Listado de Especies Silvestres de Régimen de protección Especial y del Catálogo Español de especies Amenazadas.