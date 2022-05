Irene García (PSOE) advierte de que “está en jaque la igualdad, en riesgo el futuro de nuestras hijas y nietas”

JEREZ DE LA FRONTERA (EUROPA PRESS)

La candidata del PSOE al Parlamento andaluz, Irene García, ha participado junto a la alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, en un acto con la Federación de Mujeres Sol Rural en el que les han dado a conocer el programa electoral de los socialistas donde se pone de manifiesto "la importancia de la igualdad en estos momentos en que estamos escuchando mensajes muy peligrosos que atentan contra derechos ya conseguidos y suponen un retroceso directo para las mujeres en nuestra provincia".

Según ha señalado el PSOE en una nota, así lo ha explicado García que rechaza afirmaciones como "que las mujeres somos vagas y borrachas de partidos que atacan al feminismo y por eso queremos que en estas elecciones las mujeres tengan un protagonismo especial y paremos a esa ultraderecha que tanto daño está haciendo".

La candidata socialista se ha referido a la "brecha de desigualdad que ha crecido estos cuatro años en los que desde el primer día eliminaron líneas de subvenciones de apoyo a colectivos de mujeres en toda Andalucía2. "Ocultando como hacen con las siglas que no han gobernado con la ultraderecha permitiendo el teléfono de violencia intrafamiliar, negando la violencia de género", ha afirmado.

A su juicio, "los movimientos asociativos de mujeres han sido las grandes valedoras de los grandes avances en igualdad y todo eso de nuevo en jaque seriedad conlleva en riesgo el futuro de nuestras hijas y nuestras nietas".

A juicio de Irene García, "se trata del manual de la derecha desempolvado con cara de suavón, con traje de moderado, pero es el manual de toda la vida, esas afirmaciones, las mismas que vivieron nuestras abuelas, como que no ocupemos puestos de responsabilidad, no vivir en libertad, no ser dueñas de nuestro propio cuerpo".

"Generaciones anteriores entienden que no es fragilidad sino ideología, no podemos ponerle apellidos al feminismo, hay que evitar que haya grietas y no romper el gran avance en derechos que ha supuesto la igualdad todo este tiempo", ha concluido.