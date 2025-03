IU achaca al PSOE "falta de ilusión" en el gobierno al "no asumir" que ya no tenían la Alcaldía en Sanlúcar (Cádiz)

SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), Carmen Álvarez (IU), ha afirmado este jueves que desde que accedió a la Alcaldía de este municipio en coalición con el PSOE ha trabajado "por tener un equipo cohesionado", pero que desde las elecciones de mayo de 2023 ha tenido que lidiar con "el lastre" que ha sido el candidato y exregidor socialista, Víctor Mora, de quien ha dicho que "no acabó de asumir que ya no era alcalde", además de con "la falta de ilusión" del PSOE.

En una rueda de prensa, Carmen Álvarez ha trasladado que lo ocurrido en su localidad es una situación "no deseada", aclarando que desde Izquierda Unida "no hemos expulsado a nadie" sino que la decisión de los siete concejales de socialistas de abandonar el gobierno de coalición se ha tomado "de manera voluntaria" y que ante eso "no podemos hacer nada".

A pesar de todo, ha agradecido a los concejales socialistas la labor desarrollada en sus distintas delegaciones, advirtiendo de que le hubiera "gustado" que "hubieran tenido mayor rendimiento y mayor capacidad de diálogo".

"Desde el minuto cero hemos trabajado por tener un equipo cohesionado, pero nos hemos topado con el lastre de que el primer teniente de alcaldesa, Víctor Mora, no acabó de asumir que ya no era alcalde, que después de tantos años es algo a lo mejor entendible, pero nos ha costado muchísimo trabajo que se mantengan los diálogos y la conciliación para lograr un equipo de gobierno cohesionado", ha manifestado la alcaldesa de Sanlúcar.

Además, según ha añadido, "hemos notado que ha habido falta de ilusión por parte del Partido Socialista, que no ha dado el necesario impulso a muchos proyectos y a muchos temas pendientes que teníamos desde hace años en nuestra localidad".

Carmen Álvarez ha reconocido que su gobierno, que queda ahora en minoría con siete ediles, tiene ahora "muchísimo trabajo" con "más delegaciones y más responsabilidades" pero que "hay muchísima ilusión" y le van a dedicar "muchas horas" para "seguir avanzando en una ciudad con futuro".

Es por eso que ha pedido a los partidos de la oposición, PP y ahora también el PSOE, que sean "responsables" y "no nos pongas piedra en el camino", además de solicitarles que "miren por el interés general y por que Sanlúcar avance".

"Nos quedan más de dos años para las elecciones municipales y ya habrá tiempo para la disputa electoral. Lo que no vamos a estar dispuestos es a entrar en disputas y en guerras políticas de uno y otro. Nos vamos a dedicar a trabajar, que para eso es lo que hemos venido aquí, para poder cambiar las cosas", ha afirmado la alcaldesa de la formación de izquierdas.

En este contexto ha comunicado también los cambios que se han producido en el gobierno local tras la marcha de los siete concejales del PSOE, de tal manera que los ediles de IU asumirán ahora las distintas competencias que tenían los socialistas, una reforma que ha sido presentada y aprobada en la asamblea local de este pasado miércoles.