IU lleva a Diputación el rechazo al cierre de la oficina de Correos en el Río San Pedro en Puerto Real (Cádiz)

Protesta por el cierre de la oficina de Correos en la barriada del Río San Pedro. - IU

CÁDIZ 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

IU llevará a la Diputación de Cádiz una moción en la que se solicita el rechazo del Pleno provincial al cierre de la oficina de Correos situada en la avenida Quinto Centenario del Río San Pedro, al defender que "se trata de un servicio público esencial para miles de vecinos de este núcleo poblacional de Puerto Real".

En una nota, el diputado provincial de IU, Ramón Galán, ha señalado que la noticia del posible cierre de esta oficina ha provocado "un gran malestar y la oposición de la ciudadanía y del propio equipo de gobierno municipal, con su alcaldesa, Aurora Salvador, a la cabeza de las protestas, con una recogida de firmas en defensa de la continuidad de este servicio".

La dirección provincial de IU ha estado presente en la protesta que tuvo lugar hace unos días en el Río San Pedro contra la clausura del servicio y además del rechazo del Pleno, la moción insta a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos a "mantener abierta la oficina y garantizar la continuidad y suficiencia de los servicios que presta", y al Gobierno de España a "velar por el cumplimiento de los principios de accesibilidad, cohesión territorial y prestación adecuada del Servicio Postal Universal".

El diputado de IU ha incidido en que el Río San Pedro constituye "un núcleo poblacional claramente diferenciado dentro del término municipal de Puerto Real, separado físicamente del casco urbano y dotado de una identidad propia consolidada". "Su población supera ampliamente el umbral establecido en el citado Plan, por lo que cabe interpretar que el mantenimiento de una oficina postal en este ámbito territorial resulta coherente con los principios inspiradores del Servicio Postal Universal y con los objetivos de equilibrio territorial y accesibilidad que deben regir la actuación de Correos".

"Los servicios públicos no pueden ser analizados exclusivamente desde criterios de rentabilidad económica, sino que deben atender a su función social y a su papel como instrumentos de cohesión territorial y garantía de igualdad", ha concluido.