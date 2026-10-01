IU y PSOE secundan la movilización sindical por los Mayores en Cádiz reclamando medidas en dependencia y sanidad

Concentración por el Día Internacional de las Personas Mayores en Cádiz. - IU

CÁDIZ 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La dirección provincial de IU en Cádiz y cargos institucionales del PSOE a nivel provincial y local han asistido a la concentración convocada por las federaciones de Pensionistas y de Mayores de CCOO y UGT con motivo de la celebración del Día Internacional de las Personas Mayores, donde han reclamado medidas a la Junta de Andalucía en dependencia y sanidad, entre otras cuestiones.

Según han indicado IU en una nota, el coordinador provincial de IU, Jorge Rodríguez, ha lamentado que "desgraciadamente, la situación sigue siendo la misma" y ha asegurado que en "la ley de dependencia más de 400 días de espera para ser atendido y desgraciadamente a día de hoy sigue falleciendo gente en lista de espera esperando la atención de la dependencia", por lo que ha exigido "una financiación justa, fundamentalmente para que haya un servicio de calidad".

Además, ha puesto el acento en la situación del personal que atiende la ayuda a domicilio y ha señalado que "no puede ser que, a día de hoy, el sector de las trabajadoras de la ayuda a domicilio esté movilizándose en todo el país porque apenas llegan al salario mínimo interprofesional".

Así, ha defendido que "unas condiciones dignas en los trabajadores de la ayuda a domicilio podría permitir unas condiciones dignas para los usuarios de este sistema", por lo que le ha reclamado a PP y Vox que "dejen de recortar derechos a quienes más lo necesitan y que garanticen las condiciones laborales de las trabajadoras y acorde a las necesidades de nuestras personas mayores".

Por su parte, el PSOE ha señalado que "hoy las personas esperan más de 430 días para ser atendidas cuando el límite legal son 180 días" y ha calificado de "nefasta" la gestión de la Junta "frente al compromiso progresista del Gobierno de España con las pensiones desde 2018", recordando que "con Pedro Sánchez se ha producido un incremento de más de 400 euros para los pensionistas gaditano". Además, ha insistido en que el Gobierno andaluz lleva a cabo un "desmantelamiento sistemático de la sanidad pública".