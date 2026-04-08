IU reclama a la Junta en Cádiz que publique el informe técnico íntegro que justifica las ayudas por el tren de borrascas

Archivo - Jorge Rodríguez, coordinador provincial de IU, haciendo declaraciones a la prensa en una imagen de archivo. - IU - Archivo

CÁDIZ 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El coordinador provincial de IU Cádiz, Jorge Rodríguez, ha reclamado a la Junta de Andalucía que haga público el informe técnico en el que se basan las ayudas destinadas a los municipios afectados por el tren de borrascas que tuvo lugar entre finales de enero y la primera quincena de febrero de este año, al considerar que existe una "falta de transparencia" en los criterios que recoge el acuerdo publicado en BOJA el pasado 6 de abril.

En una nota, el dirigente provincial de IU Cádiz ha afirmado que este acuerdo, donde se determinan las cuantías máximas asignadas a cada municipio, recoge una información "insuficiente", al considerar que, "no se han hecho públicos de manera clara y accesible los criterios concretos utilizados para establecer dicho reparto".

Por ello, ha exigido a la Junta de Andalucía que "explique, publique y dé la máxima publicidad al informe técnico en el que se basa esta distribución, tal y como recoge el propio boletín". En este sentido, ha añadido que es "imprescindible que tanto ayuntamientos como la ciudadanía conozcan de primera mano qué parámetros se han tenido en cuenta, qué valoración de daños, qué priorización de actuaciones, criterios territoriales o cualquier otro elemento determinante" se han tenido en cuenta a la hora de conceder estas ayudas.

"No se puede entender que, ante una situación excepcional que ha afectado gravemente a numerosos municipios, el reparto de unas ayudas tan necesarias se realice sin la debida transparencia", ha manifestado el coordinador provincial de IU Cádiz, que ha afirmado que "cada euro público debe gestionarse con total claridad, especialmente cuando se habla de recursos destinados a paliar los efectos de fenómenos meteorológicos que han causado importantes daños en infraestructuras públicas y servicios esenciales".