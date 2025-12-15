Jerez (Cádiz) inicia las obras de renovación del vallado de la Laguna de Torrox para mejorar la seguridad

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Jerez - AYUNTAMIENTO DE JEREZ - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), a través de la Delegación de Servicios Públicos, ha anunciado que ha comenzado las obras de una primera fase del proyecto de renovación del vallado de la Laguna de Torrox, con el objetivo de proteger al público usuario de los jardines que colindan con la orilla de la lámina de agua y salvaguardar la vegetación y fauna lacustre.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, concretamente estos trabajos, que se han iniciado en el lóbulo más próximo a la N-IV, consisten en la recolocación de vallas de madera tratada, iguales a las originales, y en el arreglo de otras que se encuentran en mal estado. El presupuesto de esta inversión asciende a 33.552 euros y el plazo de ejecución es de un mes.

El vallado que bordea la Laguna de Torrox se encontraba casi desaparecido y vandalizado y no ha sido objeto de ninguna intervención desde la recuperación de la lámina de agua en el año 2002, por este motivo, su reconstrucción venía siendo una demanda histórica por parte de vecinos y usuarios de este paraje, ha recordado el Ayuntamiento.

En este sentido, el nuevo vallado delimitará el área protegida de la Laguna de Torrox, manteniendo las condiciones adecuadas para la vegetación de las orillas y dificultando el acceso no controlado de animales o personas, como medida de protección.