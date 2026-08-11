Jerez (Cádiz) renueva su señalización turística con tecnología bluetooth para dar información al visitante

Nueva señalética turística instalada en Jerez de la Frontera (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, a través de la Delegación de Turismo, está procediendo estos días a la colocación de la nueva señalización turística, preparadas para incorporar un "beacon" en su interior que emite una señal bluetooth para que el visitante pueda recibir información.

Los soportes que se están instalando, cuyos trabajos está acometiendo la empresa Cinnia Tech, corresponden a señales direccionales peatonales, informativas de localización, identificativas de centros de visitas y ancladas al suelo, ancladas a la pared y por último señales de accesos de entrada a la ciudad, ha detallado el Ayuntamiento en una nota.

Al mismo tiempo, se están eliminando las señales coincidentes en el espacio exacto o próximo a la nueva señal a instalar y aquellas señales turísticas obsoletas localizadas por la ciudad, según se recoge en el Plan de Señalización.

En todos los casos se está procediendo posteriormente a la reparación de la superficie de la que se elimine la señal, con el material correspondiente en cada zona.

La actuación está enmarcada en la primera fase del Plan Turístico de Grandes Ciudades de Jerez de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, y se articula según convenio firmado por la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Jerez financiado al 50% entre ambas administraciones.

Además, y dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, se está llevando a cabo el Proyecto para la generación de itinerarios virtuales del eje turístico a través de la utilización de clips audiovisuales y realidad aumentada.

Esta actuación está enmarcada en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino PST Eje Urbano Bodeguero de Jerez de la Frontera: Distrito Sherry, dentro del Plan Territorial de Sostenibilidad Turística en Destinos de Andalucía 2021, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea-Next Generation EU.

El objetivo es ofrecer al visitante mayor independencia y autonomía para recorrer la ciudad, aprovechando los recursos que ofrecen las nuevas tecnologías puestas a disposición de la industria del turismo en la ciudad. De esta manera, se impulsa la mejora de la calidad de la atención turística que se ofrece a los visitantes.

El Ayuntamiento de Jerez ha indicado que de esta manera cumple el Plan Estratégico Turístico 2025-2027, que hablaba de la necesidad de mejorar la señalización turística del municipio, la cual se consideraba "obsoleta y en mal estado", así como conseguir unos servicios digitalizados, línea de trabajo que ya se comenzó con el desarrollo de la app JerezSmart, que supuso "un paso importante" en la apuesta por esa digitalización, aprovechando la integración de las nuevas tecnologías para mejorar la gestión, promoción y experiencia turística.